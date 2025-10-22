CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Авито Авто» запустил «Мультикарточку» — новый формат поиска автомобилей по моделям

Платформа «Авито Авто» представила новый инструмент, который делает поиск и выбор автомобиля заметно проще и удобнее — «Мультикарточку». Теперь пользователи могут увидеть все характеристики конкретной модели, отзывы и ценовой диапазон в одном месте, без необходимости изучать десятки объявлений.

Автолюбители все активнее используют онлайн инструменты для поиска и подбора машины: по данным «Авито Авто», в 2025 году 85% потенциальных покупателей начинают поиск автомобиля онлайн, а 66% тех, кто совершил покупку, нашли машину в интернете. При этом почти три четверти респондентов (71%) выбирают автомобиль сразу среди конкретных марок, а немногим более половины (57%) точно знают желаемую модель. Каждый пятый (21%) ограничивается определенным поколением выбранного автомобиля.

Чтобы упростить процесс изучения авторынка для пользователей, технологичная платформа «Авито Авто» запустила новый формат поиска авто по моделям, реализованный в виде карточек, где собраны все доступные характеристики: состояние авто (новый или с пробегом), тип и объем двигателя, коробка передач, привод, комплектация и цвет. При изменении параметров система автоматически обновляет диапазон цен, помогая сравнивать варианты и выбрать оптимальный.

После настройки желаемых параметров пользователь может перейти к подходящим объявлениям или выбрать опцию «Подобрать выгодный вариант» — в этом случае менеджер «Авито Авто» поможет уточнить запрос и свяжет с продавцом.

«Мультикарточка» сокращает путь до автомобиля мечты и помогает пользователю на раннем этапе выбора понять, какие варианты доступны на рынке и в каком ценовом диапазоне. Раньше для этого нужно было изучить множество объявлений, теперь всё собрано в одном месте.

«Наша цель — сделать поиск и покупку автомобиля максимально удобными. Сегодня на «Авито Авто» размещено более миллиона предложений, и запуск “Мультикарточки” помогает покупателям быстрее найти именно ту машину, которая им нужна. Для продавцов это также плюс: их объявления становятся более заметными и релевантными для потенциальных клиентов», – отметила Елизавета Алексеенко, директор по продукту «Авто» в «Авито».

Новый формат поиска доступен в «Авито» на всех мобильных устройствах — для всех категорий автомобилей, включая новые и с пробегом.

