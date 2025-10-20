VisionLabs: российский рынок компьютерного зрения в 2030 г. достигнет 49,61 млрд рублей

Разработчик решений по распознаванию лиц VisionLabs оценил объем российского рынка компьютерного зрения в 22,6 млрд руб. по итогам 2024 г. По прогнозам компании, в ближайшие годы он сохранит положительную динамику, демонстрируя среднегодовые темпы роста на уровне 14%. Таким образом, в 2025 г. его объем составит 25,76 млрд руб., а в 2030 г. может достичь отметки в 49,61 млрд руб. Это почти в два раза превышает текущие показатели. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Согласно аналитике, по итогам 2024 года более половины всего рынка (53%) приходится на три крупных сегмента: системы видеоаналитики (4,83 млрд руб.), технологии оптического распознавания символов и интеллектуальной обработки документов (OCR/IDP) (3,7 млрд руб.) и проекты безопасного города (3,5 млрд руб).

По оценкам VisionLabs, на российском рынке компьютерного зрения доминируют решения для анализа видеопотоков. Так, системы видеонаблюдения, безопасный город и транспортная отрасль суммарно формируют порядка 51% выручки, что подтверждает высокую востребованность технологий анализа видеопотоков и ситуационной аналитики.

При этом государственный сектор остается ключевым источником спроса. Программа безопасного города, а также проекты в сфере транспортной безопасности и биометрии (например, системы контроля и управления доступом по биометрии, построение коммерческой биометрической системы и подключение к Единой биометрической системе) генерируют около 7,85 млрд руб. выручки (35% рынка).

Среди других отраслей-потребителей технологий компьютерного зрения наиболее активны промышленность (2,27 млрд руб.) и ритейл (1,4 млрд руб.). В промышленности решения применяются для контроля дефектов на производстве, соблюдения регламентных операций и автоматического фотоконтроля, а в розничной торговле — для анализа эффективности выкладки товаров, мониторинга персонала и оптимизации работы кассовых узлов. Кроме того, активно развивается сегмент технологий для медицины с объемом в 0,48 млрд руб.

«Сейчас рынок компьютерного зрения имеет ярко выраженную отраслевую специфику, где ключевыми драйверами являются государственные проекты и задачи обеспечения безопасности. Но фокус постепенно смещается с разработки классических алгоритмов на более сложные отраслевые сценарии, направленные на повышение операционной эффективности бизнеса. Несмотря на то, что видеонаблюдение остается основой, растет интерес к решениям для автоматизации бизнес-процессов в промышленности, логистике и розничной торговле», — отметил Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.