Москва создает программно-технический комплекс для автоматического оформления мигрантов

Многофункциональный миграционный центр Москвы заказывает разработку программно-технического комплекса «Иностранный гражданин», чтобы прибывающие в столицу мигранты могли самостоятельно снимать отпечатки пальцев и ладоней, передавать биометрическую информацию и фотографироваться. На создание и опытную эксплуатацию первой криптокабины власти потратят почти 100 миллионов. Похожие комплексы ранее были внедрены в МФЦ для оформления загранпаспортов россиян.

Пришел заказ на криптокабины

Как стало известно CNews, ГБУ Москвы «Многофункциональный миграционный центр» (ММЦ) заказывает работы по созданию и проведению опытной эксплуатации программно-технического комплекса (ПТК) «Иностранный гражданин». Речь идет о криптокабинах с умной начинкой, аналогичные уже внедряют для оформления заграничных паспортов россиян. Как следует из материалов закупки, ПТК «Иностранный гражданин» предназначен для осуществления процедуры дактилоскопирования и фотографирования иностранных граждан в автоматическом режиме.

В криптокабинах иностранные граждане смогут оформить свои отпечатки пальцев, сделать снимки ладоней, провести необходимое для биометрии фотографирование, создать свою подпись и самостоятельно выполнить другие необходимые формальности.

ММЦ Для мигрантов создадут криптокабины

На первые шаги по внедрению криптокабин уже выделили 92 млн руб. бюджетных средств. ММЦ проводит открытый конкурс по выбору разработчиков, заявки принимаются до 19 декабря 2025 г. Сроки выполнения работ — в течение 230 дней с момента заключения контракта. Таким образом, криптокабины могут быть созданы уже к концу 2026 г.

В ММЦ считают, что за счет внедрения криптокабин произойдет автоматизация процесса сбора биометрических данных и совершенствования организации процесса регистрации иностранных граждан. Кроме того, криптокабины обеспечат защиту охраняемой в России информации. Назначением ПТК «Иностранный гражданин» является решение комплексных задач в части обеспечения цифровой регистрации иностранных граждан, сокращения трудоемкости процесса оказания услуг, предоставляемых на территории ММЦ, обеспечения возможности экстерриториального принципа предоставления услуг.

ММЦ часто сталкивается с наличием огромных очередей иностранных граждан, прибывших для оформления, в том числе для работы в России.Как сообщал портал Msk1.ru, в сентябре 2025 г. служба не справилась с потоком желающих оформить документы. Номера в очереди исчислялись тысячами. Издание указаывало, что очереди связаны с авторизации в приложении «Амина» для обязательного с 1 сентября 2025 г. отслеживания геолокации.

Технический проект криптокабин

Для создания ПТК «Иностранный гражданин» уже разработан технический проект. Для проведения опытной эксплуатации подрядчик должен предоставить три программно-аппаратных комплекса (криптокабины), а также несколько автоматизированных рабочих мест, автоматизированную информационную систему «Контроль», автоматизированное рабочее место сотрудника МВД в составе «Контроля», подсистему информационной безоапсности, кабельную инфраструктуру.

В криптокабине будут доступны языки: русский, украинский, таджикский, узбекский, молдавский, английский, французский, немецкий, киргизский, казахский, китайский, турецкий, грузинский.

Программное обеспечение криптокабин будет функционировать на ОС специального назначения Astra Linux Special Edition 1.7 с усиленным уровнем защищенности. Для сервера приложений применяются языки программирования C++, Python (Django, FastAPI).

Проект может быть масштабирован

Руководитель направления исследований и разработок Mons (входит в ГК «Корус Консалтинг») Владимир Бобров считает проект крайне интересным из-за перспектив дальнейшего распространения на всю Россию. В 2024 г. в Россию въехало около 6,3 млн мигрантов, их число продолжает расти, сообщали в МВД.

«Проект крайне интересен, но только для узкого круга крупных интеграторов и спецвендоров с допусками ФСТЭК/ФСБ. Для них это шанс создать типовое решение для всей страны», — говорит Бобров.

По его словам, пока готового «коробочного» решения нет, но все ключевые компоненты существуют и массово применяются.

Криптокабина для мигрантов

«Аппаратная часть используется в МФЦ, биометрические сканеры и алгоритмы — в аэропортах на паспортном контроле и в системах МВД. Новизна в данном случае заключается в сборке этих проверенных модулей в единый автономный комплекс самообслуживания для миграционного центра», — говорит специалист.

По словам Боброва из Mons, учитывая высокую сложность работ (создание опытных образцов, интеграцию с государственными системами МВД, разработку защищенного ПО и полный цикл аттестации) реалистичный бюджет для качественного исполнения должен быть сопоставим с аналогичными проектами в сфере безопасности. Для привлечения ведущих российских интеграторов и минимизации рисков цена контракта должна комплексно учитывать все эти уникальные факторы, включая масштабируемость решения, добавляет Бобров.

Москва уже строит нейросети для мигрантов

Как сообщал CNews, Москва уже строит нейросеть для проверки документов мигрантов на основе Ubuntu Linux и PostgreSQL за 144 млн руб. Подрядчик получил контракт в октябре 2025 г.

Система предназначена для полностью автоматической проверки комплектов документов, направляемых иностранными гражданами через интернет и другие каналы связи. Она будет обрабатывать сканированные копии документов, необходимых для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, гражданства России, статуса носителя русского языка, а также для прохождения обязательной дактилоскопической регистрации, медицинского освидетельствования и подачи уведомлений о трудовой деятельности.

Система будет интегрирована с существующей информационной системой многофункционального миграционного центра по электронной проверке документов (ИС ЭПД) через API-интерфейсы. В качестве серверной части планируется использование Windows Server 2012 и выше или Ubuntu Server 16.04.7 и выше. Управление базами данных будет осуществляться с помощью СУБД PostgreSQL 16 или аналогичных решений, обеспечивающих реляционную или объектно-реляционную модель данных, поддержку многопроцессорной архитектуры и механизмов контроля целостности.

Цифровой профиль мигранта

В 2025 г. в России начали внедрять цифровой профиль мигранта, который должен заменить бумажный патент. По словам премьера Михаила Мишустина, сейчас в России нелегально находятся около 640 тыс. иностранцев. Данные о них внесены в реестр контролируемых лиц МВД, который действует с февраля 2025 г. С декабря 2024 г. проводится эксперимент по усилению контроля въезда и выезда иностранцев при пересечении границы: они должны сдавать биометрию (изображение лица и отпечатки пальцев) в аэропортах. По данным МВД, в результате проверки 2 млн мигрантов в Россию не допустили более 550 лиц, изменивших свои персональные данные, писали «Известия».

Адвокат, председатель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина говорит что для иностранцев, проживающих в России более 90 дней, а также для иностранных граждан, прибывших в РФ с целью «работа» обязательно прохождение следующих процедур: фотографирование, дактилоскопия и медицинское обследование. В отсутствие документов, подтверждающих их прохождение, иностранный гражданин становится «незаконно пребывающим в России».

Цифровизация позволяет «наводить порядок» в миграционной сфере, а также отсекать от въезда в страну нарушителей.

«В последние годы в миграционной сфере становится гораздо больше порядка и также вследствие введения данных процедур – иностранные граждане, которые ранее нарушали законодательство России, уже не могут, меняя свои установочные данные, въезжать в РФ и тем более, получать в России легальные документы», — говорит Минушкина.

Все действия государственных органов направлены на борьбу с незаконной миграцией и соблюдения иностранными гражданами законодательства нашей страны, констатирует юрист.