Сигнал «МегаФона» получили 63 малых села Новосибирской области

Еще 12 небольших поселений Новосибирской области получили доступ к качественной мобильной связи и быстрому интернету «МегаФона». Инженеры оператора провели работы в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», направленного на обеспечение малых деревень современными цифровыми услугами. В 2025 г. специалисты компании уже подключили к собственной сети более полусотни малочисленных населенных пунктов региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В сентябре 2025 г. связь «МегаФона» стала впервые доступна жителям Кулябы Кыштовского района, Елтышево Мошковского района, Казанки Колыванского района, Межгривного Чановского района, села Сарыбалык Здвинского района, Поповки Карасукского района, Усть-Изес Венгеровского района, Козино Усть-Тарского, Лепокурово и Казанки Баганского района, Первотроицка Каргатского района и Киргинцево Купинского района.

Теперь абоненты на комфортных скоростях смогут пользоваться порталом государственных услуг, мобильным банкингом, совершать покупки на маркетплейсах, передавать большой объем данных, общаться с родными и близкими не только в мессенджерах, но и по видеосвязи, а также организовывать свой досуг. Благодаря широкому набору тарифных планов «МегаФона» местные жители смогут выбрать тот, что максимально отвечает их потребительским привычкам.

«Населенные пункты относятся к отдаленным и малочисленным – суммарно в них проживают около 5,5 тыс. человек. Именно такие небольшие поселения становятся участниками проекта по устранению цифрового неравенства, цель которого предоставить жителям деревень равные цифровые возможности с жителями больших городов. В 2026 г. работа по обеспечению поселений с численностью свыше 100 жителей в регионе будет завершена», – сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

«В текущем году мы обеспечили связью 63 малочисленных поселения. Проделана огромная работа, значительно повысившая уровень цифровизации региона. Нашими сервисами уже пользуются в населенных пунктах: Чебаки, Дружный, Новоивановка, Калачи, Городище, Михайловка, Ермаковский, Крещенское, Грушевка, Городище, Михайловка, Камышевка, Березовка и других на территории всех районов области», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.