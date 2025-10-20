RooX UIDM защищает вход в экосистему нового российского электромобиля «Атом»

Компания RooX внедрила систему аутентификации и авторизации RooX UIDM для экосистемы нового российского электромобиля Атом. Решение включает сценарии входа, кастомные формы регистрации и интеграцию с backend-системами, обеспечивая масштабирование и гибкость развития. Проект был выполнен за шесть месяцев и выбран «Атомом» по итогам конкурса благодаря скорости развертывания и зрелости платформы. Об этом CNews сообщили представители RooX.

«Атом» позиционирует свой электромобиль не только как транспорт, но как гаджет с возможностями персонализации и цифрового взаимодействия с городом. В рамках этой концепции «Атом» формирует сообщество пользователей еще до появления автомобиля на рынке. Для этого компания запустила личный кабинет, предоставляющий доступ к сервисам экосистемы. Сейчас в нем доступны: профиль клиента, способы оплаты, управление организациями и уведомлениями, канал для обратной связи клиентов.

В дальнейшем личный кабинет станет основой взаимодействия водителей и пассажиров с автомобилем и окружающей цифровой инфраструктурой. Например, в нем появится раздел «Мой авто», в котором будут размещаться заказы и реальный автопарк клиента.

RooX реализовала для «Атома» решение по управлению доступом на базе RooX UIDM, включающее: сценарии входа через SMS OTP, минимизирующий барьеры входа для быстрого роста клиентской базы; кастомизированные формы регистрации и входа с учетом многообразия продуктов экосистемы и фирменного стиля «Атома»; прогрессивное профилирование пользователя (progressive profiling); интеграцию с backend-системами клиента для передачи профилей пользователей.

Выбор в пользу RooX UIDM был сделан по итогам конкурса, где критически важными факторами стали скорость развертывания, стоимость владения, зрелость решения для кастомизации и опыт команды в CIAM-проектах.

«Сейчас личный кабинет «Атома» решает базовые задачи, но наша цель — создать цифровую платформу, которая объединит пользователя, автомобиль и все сервисы вокруг него. Именно поэтому мы выбрали RooX UIDM, как зрелую систему управления доступом, способную оперативно поддержать нас в начале этого пути в соответствии с заявленными сроками», — сказал Антон Сосонкин, владелец продукта «Атом ID».

«На текущем этапе мы полностью реализовали и поддерживаем решение для «Атома», но в дальнейшем команда заказчика сможет самостоятельно развивать продукт. У нас есть SDK и инструменты, которые позволяют заказчику дорабатывать интерфейсы и сценарии входа без глубокой технической зависимости от нашей команды. Это особенно важно для таких проектов, где экосистема будет быстро расти и требовать оперативных изменений», — сказал Никита Евгенов, директор по развитию бизнеса RooX.

Срок реализации проекта составил шесть месяцев: по три месяца на внедрение продукта и на кастомизацию по требованиям заказчика. Пилотный стенд был развернут и передан заказчику для тестирования за две недели.