«Софтлайн Решения» помогла производителю химической продукции оптимизировать проектную деятельность

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик ИТ-продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, помогла компании из химической отрасли перейти на российскую САПР платформу nanoCAD. Это позволило клиенту повысить производительность за счет автоматизации бизнес-процессов и оптимизации проектирования. Перейти на новое решение заказчику помогло прохождение консультационного курса «Быстрый старт» от ГК Softline.

В компании-заказчике работает собственная проектно-конструкторская служба, которая занимается проектированием технологического оборудования и разработкой проектной документации для создания новых и модернизации существующих схем производства. Ранее специалисты использовали AutoCAD, однако в связи с отзывом лицензий на иностранное ПО и потребностью компании в трехмерном моделировании было принято решение о переходе на российский инструмент. Это побудило заказчика обратиться к компании «Софтлайн Решения», обладающей многолетним опытом в развертывании и внедрении современных средств автоматизированного проектирования для своих клиентов.

Команда «Софтлайн Решений» подобрала САПР платформу nanoCAD от «Нанософт» в соответствии с задачами клиента. Решение устраивало компанию по стоимости, а также включало все необходимые инструменты для базового проектирования. Программный продукт nanoCAD включен в Единый реестр российских программ. В результате клиенту были поставлены лицензии базовой платформы nanoCAD, включая модули: «Механика», «Механика Про», «BIM Конструкции», «СПДС», а также компонент nanoCAD GeoSeries — конфигурация «Трубопроводы».

«Решение, которое мы подобрали для заказчика, включает большое количество модулей для направлений строительного проектирования. На этапе тестирования был подтвержден широкий функционал nanoCAD и удобство интерфейса. Решение также совместимо с другими САПР и обеспечивает возможность быстрого перехода, что было важно для заказчика. В результате он приобрел лицензии nanoCAD c услугами по внедрению специалистами “Софтлайн Решений”. Для быстрого освоения базового функционала мы также провели обучение для инженеров, которое включало консультационную поддержку на период адаптации. Знакомство клиента с модулем “Механика” также успешно состоялось благодаря обучению от вендора», — отметил Александр Чеберкус, эксперт департамента САПР ГК Softline.

Теперь заказчик активно использует nanoCAD в проектировании и разработке проектной документации. Он оценил не только удобный интерфейс и широкий функционал, но и низкий порог вхождения в новый продукт. Инструменты оформления чертежей соответствуют российским стандартам и готовы к применению «из коробки». К nanoCAD быстро адаптировались, и уже через неделю на платформе начали выполнять задачи даже новые специалисты, только пришедшие в компанию, — как выпускники вузов, так и инженеры, ранее работавшие с другими САПР. С новым решением у клиента повысилась и точность подсчета количества материала для заказа, что особенно важно для компании, так как закупкой они занимаются самостоятельно, отмечают в «Софтлайн Решения».

Заказчик также высоко оценил зрелость и эффективность решения. Сроки реализации проектов существенно сократились, в том числе и за счет исключения коллизий при проектировании, и автоматизация рутинных операций, а производительность и комфорт в работе стали выше. Кроме того, за время эксплуатации продукта клиент регулярно взаимодействовал с вендором, формируя обратную связь по новым продуктам и тем самым участвуя в процессе совершенствования российского ПО. В планах у компании — приобретение и других функциональных модулей платформы.