CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

SL Soft FabricaONE.AI и «Техностанция» автоматизировали управление маркетплейсами с помощью платформы Robin

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) совместно с партнером «Техностанция» реализовала проект по автоматизации управления многоканальными продажами для онлайн-магазина «Стройматериалы-Про» на маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». Решение на основе платформы интеллектуальной автоматизации Robin позволило передать рутинные операции цифровым помощникам и высвободить ресурсы для стратегического развития бизнеса. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков. Об этом CNews сообщили представители Softline.

До внедрения программных роботов команде онлайн-магазина «Стройматериалы-Про» приходилось ежедневно выполнять многочисленные трудозатратные процессы: обновлять цены и следить за реестром остатков продукции на складах, формировать заявки на поставки, выгружать отчеты, сверять финансовые данные и проводить контроль модерации. Ручная обработка данных приводила к регулярным задержкам, ошибкам и росту операционных расходов.

Цифровые помощники Robin были внедрены для сотрудников e-commerce-отдела, специалистов по логистике и складу, бухгалтерии и финансового блока. Ежедневно роботы выполняют до 3000 операций по обновлению товарных позиций, автоматически синхронизируют цены и остатки между системами компании и маркетплейсами, формируют поставки, генерируют отчеты и проводят финансовые сверки. Все ключевые уведомления оперативно поступают в Telegram-чат сотрудников.

Проект показал результаты уже в первый месяц — объем задач, сопоставимый с двумя полными рабочими ставками, был передан цифровым помощникам Robin, а время на выполнение рутинных операций сократилось с шести часов в день до менее чем одного. Компания экономит порядка 100-140 часов в месяц, а финансовый эффект оценивается в 250 тыс. руб. ежемесячно.

«Совместно с “Техностанцией” мы быстро запустили роботов Robin и перевели ключевые процессы в автоматический режим. Мы избавились от рутинных операций в кабинетах маркетплейсов, снизили количество ошибок, а команда получила возможность сосредоточиться на развитии ассортимента и промо. Проект окупился менее чем за месяц, а после успешного пилота на Ozon роботы были оперативно внедрены и на других площадках, что подтверждает масштабируемость решения и его эффективность для многоканальных продаж», — отметил Владимир Родионов, генеральный директор «Стройматериалы-Про».

«Платформа Robin легко адаптируется под специфику e-commerce и задачи маркетплейсов. Наши цифровые помощники быстро настраиваются под разные процессы и позволяют компаниям масштабировать бизнес без увеличения операционных затрат. На следующей стадии проекта мы планируем углублять финансовую аналитику и развивать сценарии с прогнозированием и адаптивным ценообразованием», — сказал Павел Борченко, управляющий директор кластера SL Soft AI компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Нейросети убивают высшее образование в ИТ. Выпусников вузов после учебы не берут на работу – вместо них трудятся алгоритмы

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

В Москве и Питере коллапс рынка дата-центров. В ЦОДах почти не осталось места под новые серверы, цены рванули ввысь

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще