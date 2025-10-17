SL Soft FabricaONE.AI и «Техностанция» автоматизировали управление маркетплейсами с помощью платформы Robin

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) совместно с партнером «Техностанция» реализовала проект по автоматизации управления многоканальными продажами для онлайн-магазина «Стройматериалы-Про» на маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». Решение на основе платформы интеллектуальной автоматизации Robin позволило передать рутинные операции цифровым помощникам и высвободить ресурсы для стратегического развития бизнеса. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков. Об этом CNews сообщили представители Softline.

До внедрения программных роботов команде онлайн-магазина «Стройматериалы-Про» приходилось ежедневно выполнять многочисленные трудозатратные процессы: обновлять цены и следить за реестром остатков продукции на складах, формировать заявки на поставки, выгружать отчеты, сверять финансовые данные и проводить контроль модерации. Ручная обработка данных приводила к регулярным задержкам, ошибкам и росту операционных расходов.

Цифровые помощники Robin были внедрены для сотрудников e-commerce-отдела, специалистов по логистике и складу, бухгалтерии и финансового блока. Ежедневно роботы выполняют до 3000 операций по обновлению товарных позиций, автоматически синхронизируют цены и остатки между системами компании и маркетплейсами, формируют поставки, генерируют отчеты и проводят финансовые сверки. Все ключевые уведомления оперативно поступают в Telegram-чат сотрудников.

Проект показал результаты уже в первый месяц — объем задач, сопоставимый с двумя полными рабочими ставками, был передан цифровым помощникам Robin, а время на выполнение рутинных операций сократилось с шести часов в день до менее чем одного. Компания экономит порядка 100-140 часов в месяц, а финансовый эффект оценивается в 250 тыс. руб. ежемесячно.

«Совместно с “Техностанцией” мы быстро запустили роботов Robin и перевели ключевые процессы в автоматический режим. Мы избавились от рутинных операций в кабинетах маркетплейсов, снизили количество ошибок, а команда получила возможность сосредоточиться на развитии ассортимента и промо. Проект окупился менее чем за месяц, а после успешного пилота на Ozon роботы были оперативно внедрены и на других площадках, что подтверждает масштабируемость решения и его эффективность для многоканальных продаж», — отметил Владимир Родионов, генеральный директор «Стройматериалы-Про».

«Платформа Robin легко адаптируется под специфику e-commerce и задачи маркетплейсов. Наши цифровые помощники быстро настраиваются под разные процессы и позволяют компаниям масштабировать бизнес без увеличения операционных затрат. На следующей стадии проекта мы планируем углублять финансовую аналитику и развивать сценарии с прогнозированием и адаптивным ценообразованием», — сказал Павел Борченко, управляющий директор кластера SL Soft AI компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline).