Молодые ученые создают отечественный бионический протез

Группа молодых ученых, среди которых один студент и двое выпускников НИЯУ МИФИ, ведут разработку автоматизированного протеза кисти руки с микропроцессорным управлением, который обещает быть легче, дешевле и более управляемым, чем имеющиеся на рынке аналогичные изделия. Проект стал победителем конкурса «Студенческий стартап» Минобрнауки России и Фонда содействия инновациям. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Как рассказал лидер команды-разработчиков, выпускник Высшей инжиниринговой школы НИЯУ МИФИ Вадим Галушка, протез будет позволять пациенту двигать пальцами и брать различные предметы. Движение пальцев будет осуществляться за счет миниатюрных электоромоторов-актуаторов, встраиваемых в «ладонь» протеза; всего в готовом изделии будет шесть электромоторов (движения большого пальца будет обслуживать два актуатора). Управляющие команды электромоторам будет отдавать микропроцессор, который, в свою очередь, будет расшифровывать идущие от мышц руки электрические (элекромиографические) сигналы; снятие электросигналов с мышц будет происходить за счет электродов, крепящихся к поверхности кожи руки.

Разработку электродов в настоящее время осуществляют партнеры разработчиков в Новосибирском академгородке, а обучение искусственного интеллекта, который будет распознавать сигналы от электродов как один из 18 возможных хватов протеза проводит студент Высшей инжиниринговой школы МИФИ Степан Китаев. Разработку электронной части и управляющего алгоритма работы системы ведет выпускник Высшей инжиниринговой школы МИФИ Константин Пименов. Аккумулятор должен обеспечить 18 часов непрерывной работы протеза или 1,3 тыс. «хватовых» движений.

protez_ruki700.jpg
Главным преимуществом проектируемого протеза по сравнению с существующими на рынке импортными аналогами должна стать низкая себестоимость и масса; выигрыш в массе будет достигаться за счет использования пластика вместо металла и гибких фермовых конструкций вместо заменяющих суставы шарниров.

Планируется что прототип изделия будет изготовлен в 2026 г.

