«Алиса», денежный кот и планшет: «Яндекс Авто» изучил, что россияне хотят установить в машине

Аналитики «Яндекс Авто» выяснили, что россияне хотели бы установить в автомобиль. Для этого они изучили обезличенные запросы в «Поиске» за последний год. Среди популярных вариантов встречаются как ожидаемые, например, динамики, магнитола, кондиционер и «Алиса», так и неожиданные: кальян или «денежный кот». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Самым популярным вариантом стали динамики. По числу запросов они в два раза опережают второй по популярности вариант — магнитолы. Замыкают тройку лидеров кондиционеры. А весь топ-10 выглядит так: динамики, магнитола, кондиционер, видеорегистратор, усилитель, планшет, подсветка, навигатор, камера наблюдения в салоне, держатель для телефона.

В топ-20 вошла также «Алиса». Она заняла семнадцатое место, обогнав такие варианты, как ароматизаторы и Android. При этом «Алиса» уже встроена в мультимедийную платформу для автомобилей «Яндекс Авто». В апреле 2025 г. команда представила прототип обновленной системы и показала, как ИИ-ассистент может управлять функциями автомобиля: например, открывать окна или регулировать температуру в салоне.

Россияне интересуются не только полезными аксессуарами, но и необычными вещами для автомобилей. Например, они спрашивают в «Поиске», какие предметы помогут привлечь удачу в поездке или сделают машину особенной. Среди необычных запросов встречаются и такие: «куда поставить денежного кота в машине», «можно ли установить в машине в салоне стенку как у полиции», «какую игрушку поставить в машину на капот женщине козерогу», «можно ли попросить у дилера поставить двигатель от самолета в машину». Некоторые также ищут, как установить в автомобиль микроволновку или сделать поездки с собакой удобнее.