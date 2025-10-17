CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Электроника Искусственный интеллект axenix
|

«Алиса», денежный кот и планшет: «Яндекс Авто» изучил, что россияне хотят установить в машине

Аналитики «Яндекс Авто» выяснили, что россияне хотели бы установить в автомобиль. Для этого они изучили обезличенные запросы в «Поиске» за последний год. Среди популярных вариантов встречаются как ожидаемые, например, динамики, магнитола, кондиционер и «Алиса», так и неожиданные: кальян или «денежный кот». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Самым популярным вариантом стали динамики. По числу запросов они в два раза опережают второй по популярности вариант — магнитолы. Замыкают тройку лидеров кондиционеры. А весь топ-10 выглядит так: динамики, магнитола, кондиционер, видеорегистратор, усилитель, планшет, подсветка, навигатор, камера наблюдения в салоне, держатель для телефона.

В топ-20 вошла также «Алиса». Она заняла семнадцатое место, обогнав такие варианты, как ароматизаторы и Android. При этом «Алиса» уже встроена в мультимедийную платформу для автомобилей «Яндекс Авто». В апреле 2025 г. команда представила прототип обновленной системы и показала, как ИИ-ассистент может управлять функциями автомобиля: например, открывать окна или регулировать температуру в салоне.

Россияне интересуются не только полезными аксессуарами, но и необычными вещами для автомобилей. Например, они спрашивают в «Поиске», какие предметы помогут привлечь удачу в поездке или сделают машину особенной. Среди необычных запросов встречаются и такие: «куда поставить денежного кота в машине», «можно ли установить в машине в салоне стенку как у полиции», «какую игрушку поставить в машину на капот женщине козерогу», «можно ли попросить у дилера поставить двигатель от самолета в машину». Некоторые также ищут, как установить в автомобиль микроволновку или сделать поездки с собакой удобнее.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Топливно-энергетический комплекс за год потратил 52 миллиарда на российские чипы и радиодетали

Сойти с платформы: почему смарт-офисы отказываются от типовых ИТ-решений

Созданы гибридные многослойные чипы более, чем из 40 слоев

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Захват китайского производителя чипов в Европе нарушит выпуск машин Toyota, Ford, Volkswagen, BMW и General Motors

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще