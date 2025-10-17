CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Айтеко» разработала собственную станцию инспекции на производстве

Videomatrix и IAR-Group (входят в ГК «Айтеко») совместно разработали и внедрили станцию инспекции на производстве, которая представляет собой систему контроля качества продукции в реальном времени с использованием технологий технического зрения и автоматизированных датчиков. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

Станция IAR-Dequs запущена в серийное производство. Особенность станции в том, что она способна адаптироваться под любые типы продукции и производственные линии. Система обеспечивает автоматический контроль качества готовой продукции.

Программная часть станции Vmx Dequs разработана компанией Videomatrix, а механика аппарата — инженерами IAR-Group, что делает решение полностью независимым от импортных аналогов и гибким к требованиям конкретного производства.

IAR-Dequs представляет собой инспекционный модуль размером в 1 кв. м, инсталлируемый в производственную линию любого формата. Каждый продукт проходит через станцию, где камеры технического зрения и сенсоры проверяют наполненность, маркировку, даты и сроки годности, положение и наличие этикеток, целостность упаковки. Если система фиксирует несоответствие, изделие автоматически отбраковывается. Всё происходит без замедления линии и с точностью до долей миллиметра.

«Промышленная видеоаналитика — это активно развивающееся направление в российском производственном секторе. Наше решение в области компьютерного зрения, уже зарекомендовавшее себя на рынке, легло в основу нового полностью отечественного инструмента для контроля качества продукции, который позволяет сократить расходы предприятий», — сказал Фарид Нигматуллин, генеральный директор Videomatrix.

Станция масштабируется на разные виды продукции и упаковки — от стеклянных бутылок до пластиковой и металлической тары. Внедрение IAR-Dequs на производстве позволяет предприятию сократить брак и возвраты, повысить стабильность технологического процесса и укрепить репутацию как поставщика качественной продукции.

«Мы создали систему, которая не просто выполняет контроль, а подстраивается под продукт, процесс и заказчика. Это важный шаг в развитии умной автоматизации, где оборудование само адаптируется к задаче», — отметил Дмитрий Булгаков, директор по развитию и сооснователь IAR-Group.

Станция инспекции IAR-Dequs уже прошла внедрение на российских производствах.

