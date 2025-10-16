«Талина» совместно с «Корус Консалтинг» запустили ERP-систему на одном из предприятий группы компаний

ГК «Талина» внедрила платформу на «1С:ERP Управление холдингом» для повышения операционной эффективности и автоматизации отгрузки и продаж на МПК «Атяшевский». Партнером проекта выступила ГК «Корус Консалтинг». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Система охватила четыре производственные площадки МПК «Атяшевский», позволила унифицировать работу территориально распределенной инфраструктуры, а также обеспечила бесперебойные поставки в торговые сети — в среднем 500 заказов и 150 транспортных рейсов ежедневно.

Распределенная география производственных площадок, законодательные требования к учету мясной продукции, высокая интенсивность отгрузок и требования торговых сетей усложняли автоматизацию. Любая ошибка в рамках ИТ-проекта могла обернуться значительными потерями — остановкой бизнес-процессов и срывом поставок.

Для минимизации этих рисков МПК «Атяшевский» принял решение запускать систему поэтапно. Эксперты протестировали ИТ-решение на отдельных заказах по видам готовой продукции и мясосырья. После отладки интеграций и многократного тестирования состоялся запуск в опытно-промышленную эксплуатацию. Такой подход позволил заранее устранить потенциальные сбои и провести расширенное обучение пользователей.

Поскольку в МПК «Атяшевский» многоуровневая ИТ-среда, для надежного обмена данными «1С:ERP Управление холдингом» с другими системами потребовалось универсальное решение. Компания выбрала интеграционную подсистему, разработанную «Корус Консалтинг» для платформы «1С:Предприятие». Она встроена в архитектуру ERP-системы и снижает нагрузку на нее без внедрения отдельно стоящего ESB-продукта. Подсистема также обеспечила единообразие обменов, что упрощает поддержку и развитие учетной системы, а также снижает стоимость владения ИТ-ландшафтом.

В результате проекта МПК «Атяшевский» автоматизировал не только отгрузки и продажи, но и связанные процессы в части ценообразования, транспортной логистики и казначейства. «Корус Консалтинг» синхронизировал бизнес-процессы производственных и складских площадок, что снизило операционные риски быстрорастущей компании. Ближайшие планы МПК по расширению функциональности «‎1С:ERP:Управление холдингом» — разработка интеграции с TMS-системой, автоматизация закупок и планирования производственных потребностей.

«Внедрение ERP-решения — важный этап в развитии инструментов управления бизнесом. Систему, отвечающую за прием заказов и бесперебойную отгрузку продукции, можно считать "‎лицом"‎ компании. Реализация проекта пришлась на сезон пикников и период повышенного спроса, и права на ошибку не было. Команда "‎Корус Консалтинг"‎ зарекомендовала себя с лучшей стороны», — отметил Иван Кемкин, директор по стратегическому развитию АО «ГК Талина».

«Бизнес-процессы, связанные с казначейством, взаиморасчетами, а также взаимодействием с партнерами и дистрибьюторами, мы запустили в последнюю очередь. Остальное заработало в тестовом режиме уже спустя 5 месяцев. В результате "‎Корус Консалтинг"‎ реализовал проект в срок и уже начал развитие новой функциональности», — сказал Алексей Пигачев, ИТ-директор МПК «Атяшевский».

«МПК "‎Атяшевский"‎ — яркий пример того, как поэтапное внедрение помогает плавно пройти запуск новой ИТ-системы в части бизнес-критичных процессов. Наша команда умеет выстраивать ERP-проекты так, чтобы бизнес сразу чувствовал эффект и уверенно реализовывал стратегию цифровой трансформации», — сказал Антон Забегайло, директор по развитию бизнеса департамента 1С ГК «Корус Консалтинг».