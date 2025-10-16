«Т-Банк» запустил поддержку банкоматов для маломобильных клиентов по всей России

«Т-Банк» запустил поддержку банкоматов для маломобильных клиентов по всей России. Банкоматы расширяют доступ к обслуживанию маломобильных людей в России, включая людей на инвалидных колясках, с нарушениями моторики, родителей маленьких детей и пожилых граждан. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

На данный момент число доступных банкоматов для маломобильных клиентов составляет 75% от числа всех банкоматов «Т-Банка». В будущем планируется внедрение специального набора функций для слабовидящих и незрячих клиентов.

Локации с банкоматами для маломобильных клиентов соответствуют следующим критериям: вход в здание, где расположен доступный банкомат, находится на уровне земли, оборудован пандусом или пологим подъемом; ширина основного прохода не менее 80 см, либо предусмотрен отдельный вход для людей на колясках; банкомат расположен на первом этаже или к нему можно подняться на лифте.

Каждый банкомат полностью управляется с физической клавиатуры — навигацию можно выполнить одной кнопкой, на которой нет надписей, без необходимости тянуться к экрану. Это значительно упрощает использование банкомата для клиентов, которым неудобно взаимодействовать с сенсорной панелью.

По данным государственной программы «Доступная среда» в России насчитывается более 40 млн маломобильных граждан. Для совершенствования процессов использования ими банкоматов «Т-Банк» провел специальное исследование факторов доступности банкоматов для разных групп пользователей.

Информацию о доступных банкоматах «Т-Банка» можно найти в приложении банка начиная с версии 7.14 на Android и 7.15 на iOS, а также на «Яндекс Картах». Доступные банкоматы в мобильном приложении «Т-Банка» можно найти в разделе «Витрина» → «Найти банкомат» → пункт «Доступно для маломобильных».

Татьяна Полякова, руководитель отдела стратегических социальных проектов «Т-Банка»: «Запуск доступных банкоматов — не просто техническое обновление, а часть нашей системной работы по созданию инклюзивной финансовой среды. Философию инклюзивности мы закладываем во все продукты: от мобильного приложения до банкоматов на улицах российских городов. При разработке решений мы опирались на исследования, проведенные совместно с общественными организациями и разными категориями клиентов. Такой подход позволил учесть реальные сценарии использования».