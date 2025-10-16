CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Софтлайн Решения» предоставила вычислительный кластер «под ключ» в аренду российской компании

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала проект для региональной организации. «Софтлайн Решения» предоставила клиенту оборудование в аренду для запуска вычислительного кластера. В результате заказчик в кратчайшие сроки смог запустить развертывание новой информационной системы и определить требуемые мощности для ее внедрения в дальнейшем. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Заказчику срочно требовались мощности, но при закупке оборудование требовалось ждать три-четыре месяца. Перед компанией встал выбор: ожидать поставку и задерживать старт проекта или арендовать оборудование, чтобы приступить к работам быстрее. Заказчик остановился на втором варианте. Аренда оборудования позволяла компании также точнее определить потребности в дополнительных ресурсах при необходимости дальнейшего масштабирования.

При выборе ИТ-партнера для клиента были важны скорость поставки и возможности кастомизации оборудования. Проанализировав предложения, компания обратилась в «Софтлайн Решения», высоко оценив соответствие ключевым параметрам.

Специалисты «Софтлайн Решений» в ходе общения с заказчиком уточнили его задачи и потребности для конкретизации параметров и программно-аппаратного обеспечения. Сложность проекта была в том, что требовалось выполнить интеграцию арендуемого оборудования с уже имеющейся у заказчика инфраструктурой. Для этого архитектор «Софтлайн Решений» разработал детальную схему подключения, обеспечивающую совместимость всех компонентов.

В сжатые сроки команда «Софтлайн Решений» спроектировала схему подключения оборудования и оперативно доставила на площадку клиента в регион восемь серверов Inferit (ГК Softline), системы хранения данных (СХД) и сетевое оборудование других вендоров. Минимальный срок аренды составляет четыре месяца, однако договор предусматривает автоматическую пролонгацию. Это позволяет заказчику без подписания дополнительных соглашений использовать ресурсы и продлевать сроки аренды при необходимости. Оперативная поставка позволила заказчику начать развертывание системы вдвое быстрее, чем удалось бы, если бы клиент ждал закупленное оборудование.

«На российском рынке мало кто может реализовать такой проект — предоставить в аренду системы хранения данных и сетевое оборудование в кратчайшие сроки, а также быстро организовать доставку в любой регион России. Тогда как услуга аренды серверов встречается на рынке чаще. Ценность экспертизы «Софтлайн Решений» в таких проектах заключается и в том, что наши специалисты дают рекомендации в зависимости от специфики инфраструктуры. Наши архитекторы определят, какое оборудование следует выбрать для полной совместимости с имеющимися ресурсами заказчика, и проработают с учетом этого всю обвязку», — сказал Роман Зацепин, менеджер по развитию бизнеса департамента облачных решений ГК Softline.

