«МТС Линк» поможет Молчановке продвигать культуру чтения у иркутян в онлайн-формате

МТС подключила Иркутскую областную государственную библиотеку им. И.И. Молчанова-Сибирского к отечественной онлайн-платформе коммуникаций «МТС Линк». С помощью цифрового решения сотрудники библиотеки смогут проводить онлайн-мероприятия, лекции, презентации для читателей и обучение персонала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Библиотека проводит более 1000 мероприятий в год: международные конференции, семинары, акции, встречи, презентации, выставки книг и картин. Многие из них проходят на платформе «МТС Линк» в онлайн- и гибридном формате, среди них такие мероприятия, как образовательная программа для школьников «Школы креативных индустрий», телемосты с другими регионами и странами, бесплатные курсы английского языка для читателей и другие. Кроме этого, решение «МТС Линк» позволяет Молчановке выступать в качестве методического центра и проводить занятия дополнительного образования для библиотекарей и работников культуры Иркутской области и ближайших регионов.

Сотрудники разных отделов библиотеки могут проводить встречи и вебинары параллельно без потери качества трансляции, а также вести лекции, одновременно привлекая и онлайн-аудиторию, и посетителей традиционных форматов оффлайн-лекториев. Пользователям доступны функции вывода презентаций на экран, использования интерактивной доски и организации выступлений и дискуссий с одновременным участием нескольких десятков спикеров. Функционал «МТС Линк» позволяет также производить автоматическую запись мероприятий с помощью встроенного видеоредактора, чтобы в дальнейшем можно было делиться ею с участниками и выставлять на платформы.

«МТС Линк уже зарекомендовал себя как удобная платформа для вузов, музеев, а теперь расширить свои возможности и модернизировать мероприятия и учебные процессы смогут специалисты библиотечной сферы. Современные образовательные и культурные учреждения все чаще использует гибридный формат различных мероприятий, сочетающий онлайн- и оффлайн-коммуникации. С помощью цифровых технологий и возможностей сервиса, организаторы могут обеспечивать одинаковую вовлеченность участников - и тех, кто присутствует непосредственно на конференции или лекции, и тех, кто подключился удаленно», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

«Отечественный сервис онлайн-коммуникаций помогает нам не только соответствовать современным стандартам образования и продвигать культуру чтения, но и дает возможность читателям встречаться с интересными людьми в других городах и странах. Бывали случаи, когда известные люди с плотным графиком подключались к нам даже из аэропорта и перед рейсом общались с аудиторией. Также с помощью «МТС Линк» мы проводили телемосты с Республикой Беларусь и Китаем. Кроме этого, для нас особенно важно использовать российские решения в организации работ с высокими стандартами безопасности, которые помогут нашим инициативам выйти на новый уровень», — отметила заведующий отделом автоматизации Иркутской областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского Наталья Воскобойникова.

