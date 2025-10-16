МТС и «Россети» будут совместно бороться с хищениями электроэнергии с помощью искусственного интеллекта

МТС объявила о сотрудничестве с группой «Россети». В рамках партнерства они займутся выявлением нелегальных майнинговых ферм и хищений электроэнергии, а также протестируют решения на базе искусственного интеллекта, разработанные MWS AI.

Основой для сотрудничества станет решение МТС EnergyTool, которое с 2021 г. выявляет случаи неучтенного потребления электроэнергии. Программно-аппаратный комплекс в режиме реального времени анализирует данные с интеллектуальных счётчиков в автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии. Самообучающаяся модель платформы обнаруживает аномалии в потреблении, выделяет признаки хищений и определяет проблемные участки сети. Все подозрительные объекты отображаются на интерактивной карте, что позволяет оперативным бригадам планировать выезды и в среднем в три раза эффективнее выявлять инциденты.

EnergyTool используется в более чем 50 крупных компаниях в сфере энергетики и промышленности. Так, в 2025 г. с помощью решения МТС в России было зафиксировано на 15% больше майнинговых ферм, чем в 2024 году. Наибольшее количество майнинговых ферм сосредоточено в Иркутской области, Республике Башкортостан, Москве, Самарской области и Краснодарском крае.

Также стороны планируют реализацию пилотных проектов на базе генеративного искусственного интеллекта для решения ключевых задач группы «Россети». В числе перспективных направлений — разработка и внедрение платформы для создания ИИ-помощников на базе больших языковых моделей (Large Language Models, LLM).

«Совместное использование компетенций МТС в области анализа больших данных и инфраструктуры группы «Россети» откроет новые возможности для повышения эффективности и надежности электросетевого комплекса. Наша платформа EnergyTool уже доказала свою результативность на инфраструктуре группы «Россети» в ряде регионов, и в партнерстве с лидером отрасли мы выведем борьбу с потерями на качественно новый уровень», — сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«Искусственный интеллект может трансформировать все традиционные отрасли, включая электроэнергетику. Благодаря применению новых аналитических инструментов можно повышать надежность сети и определять незаконные подключения, которые ведут к перегрузкам, создавать виртуальных помощников. Мы уже активно сотрудничаем с МТС в сфере ИИ-технологий. Подписанное соглашение позволит расширить направления нашей совместной работы», — сказал заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Россети» Константин Кравченко.