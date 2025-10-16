«МойОфис» и РТУ МИРЭА запускают совместную программу цифровой кафедры

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и МИРЭА, Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве. Одним из ключевых результатов партнерства стало открытие в университете программы цифровой кафедры по изучению автоматизации в «МойОфис» на языке Lua. Обучение стартует в октябре 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

В рамках цифровой кафедры начнет работу одна из первых в России специализированных программ по скриптингу и автоматизации бизнес-процессов на платформе «МойОфис». Программа дополнительного профессионального образования будет доступна студентам не ИТ-направлений разных факультетов и позволит им получить востребованные на рынке ИТ-навыки.

Соглашение, рассчитанное на два года, также закладывает основу для совместной работы в научно-технической и образовательной сферах. Помимо образовательных инициатив, партнеры намерены реализовывать совместные исследовательские проекты, проводить конференции и способствовать развитию наукоемкого производства в России. Документ стал логичным продолжением проекта по переходу университета на отечественное ПО и началом работ с АРПП «Отечественный софт».

«Подписание этого соглашения — важный шаг в укреплении связей между университетом и бизнесом. Наша общая цель — подготовка востребованных кадров нового поколения. Уверены, что интеграция усилий РТУ МИРЭА в области образования и науки с практическим опытом и технологиями «МойОфис» позволит готовить специалистов, отвечающих самым актуальным запросам рынка труда. Открытие программы цифровой кафедры по автоматизации на Lua — это конкретный пример такого взаимодействия», — отметил проректор РТУ МИРЭА Игорь Рогов.

«Сотрудничество с РТУ МИРЭА — это инвестиция в будущее отечественной ИТ-индустрии. Партнерство с одним из ведущих технологических вузов страны открывает новые возможности для развития российских ИТ-решений. Для нас принципиально важно участвовать в подготовке нового поколения разработчиков, которые будут создавать и внедрять передовые технологии. Мы рады делиться своими экспертизой и наработками, в том числе в области скриптового языка Lua, который обладает значительным потенциалом для автоматизации задач», — сказал генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.