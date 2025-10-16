«МегаФон»: цифровизация идет с севера – малые города Нижегородской области «умнеют» быстрее других

Жители региона стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год количество умных устройств, подключенных к сети «МегаФона» в городах Нижегородской области, выросло на 17%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидером по цифровизации в регионе остается Нижний Новгород, где зафиксировано наибольшее число интеллектуальных помощников. На втором месте — Дзержинск, причем город химиков показал также и серьезные темпы цифровизации: умных устройств в сентябре 2025 г. оказалось на 26% больше, чем в сентябре 2024 г. Немного отстает от Дзержинска по темпам цифровизации Борский городской округ — по сравнению с прошлым годом рост составил 23,5%. Четвертым по количеству умных помощников стал город Павлово, здесь их количество выросло за год на 23%. Арзамас и Кстово также входят в топ-10 городов по этому показателю, за год они приросли ими на 13 и 12% соответственно.

При этом активнее всего оснащать свои дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности стали абоненты оператора в небольших и наиболее отдаленных городах преимущественно северной части региона. Например, в Ветлуге, находящейся в 250 километрах от областного центра, где проживают около 7 тысяч человек, в 2025 г. электронными помощниками стали пользоваться на 42% чаще, чем год назад. Аналогичная ситуация — в Городце, популярной туристической локации. В Чкаловске с населением около 11 тыс., популярность умных устройств выросла на 36%.

Потребление интернет-трафика интеллектуальными гаджетами также растет – за год объем данных увеличился на 28%. Значимый вклад в динамику вносят системы умного дома: камеры наблюдения, отопительные системы, охранные комплексы, автоматика для ворот и прочие интеллектуальные приборы. Жители сел управляют ими через мобильные приложения, звонки или СМС‑команды — количество входящих СМС на GSM-модули за год выросло почти втрое.

«Сим-карты позволяют управлять техникой на любом расстоянии. Стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. В местах, где отсутствует проводной интернет, его заменяет мобильная связь. Для поддержания одновременной работы тысяч устройств мы модернизировали более 250 телеком-объектов в городах региона, что повысило качество голосовых услуг и скорость передачи данных», — отметил директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.