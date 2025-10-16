CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон»: от умных камер до отопления – в Тюменской области выросло число цифровых помощников

Жители Тюменской области стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год количество умных устройств, подключенных к сети «МегаФона» в городах региона, выросло на 23%. В список популярных опций входит автоматическое управление светом, отоплением, воротами и камерами мобильного наблюдения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидером по уровню цифровизации в регионе остается областной центр, где насчитывается наибольшее число интеллектуальных помощников. С начала 2025 г. жители Тюмени стали пользоваться умными гаджетами еще на 17% активнее. На втором месте — Тобольск, причем этот город показал самые серьезные темпы цифровизации: тоболяки в сентябре 2025 г. использовали электронные помощники на 44% чаще, чем в сентябре 2024 г. Замыкает тройку лидеров Ялуторовск, где популярность умных устройств за двенадцать месяцев выросла на 27%.

В первую пятерку рейтинга цифровых населенных пунктов Тюменской области также вошли Ишим и Заводоуковск, жители этих городов стали чаще внедрять передовые гаджеты в свой быт на 23% и 21% соответственно.

Потребление трафика интеллектуальной аппаратурой также растет: за год объем данных увеличился более чем на 70%. Значимый вклад в динамику вносят системы умного дома – камеры наблюдения, отопительные системы, охранные комплексы, автоматика для ворот и прочие интеллектуальные приборы. Горожане управляют ими через мобильные приложения, звонки или СМС‑команды — количество входящих СМС на GSM-модули за год выросло почти втрое.

«Сим-карты позволяют управлять техникой на любом расстоянии, а стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. Для того, чтобы одновременно работали тысячи умных устройств на всей территории региона, мы только в этом году модернизировали более 100 объектов связи и провели рефарминг в 80 населенных пунктах, в том числе, в столице области, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске», — отметил директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

