Интернет-энциклопедия «Рувики» и Государственный архив России заключили соглашение о сотрудничестве

Интернет-энциклопедия «Рувики» и Государственный архив России (ГА РФ) подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство станет шагом в развитии открытых образовательных ресурсов и укреплении культуры работы с достоверными историческими источниками в онлайн-пространстве.

В рамках соглашения «Рувики» получит доступ к уникальным архивным материалам ГА РФ, что позволит создавать и дополнять статьи энциклопедии на основе подлинных исторических источников. Это сделает материалы «Рувики» более достоверными, полными и качественными. Стороны также договорились о совместной научно-исследовательской, организационной, методической, консультационной и информационной работе.

Генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко: «В эпоху, когда информационное пространство переполнено противоречивыми данными, особенно важно опираться на проверенные и авторитетные источники. Сотрудничество с Государственным архивом России позволит нам глубже погружаться в исторический материал и доносить до читателей действительно достоверную информацию».

Генеральный директор ГА РФ Лариса Роговая: «Нам важно, чтобы богатое историческое наследие России находило путь к самым разным аудиториям. Работая вместе с «Рувики», мы сможем привлечь внимание широкого круга читателей к просветительским проектам и показать ценность архивных документов в понимании прошлого и настоящего нашей страны».