Fix Price модернизирует магазины в Казахстане

Fix Price модернизирует магазины в Казахстане: 59 торговых точек в Алматы и Астане были оснащены кассами самообслуживания (КСО) и LED-экранами. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

Кассы самообслуживания помогают сократить время ожидания покупателей в очереди и увеличить пропускную способность магазинов. Кроме того, КСО способствуют снижению нагрузки на сотрудников торговых точек, что положительно сказывается на эффективности, а также на контроле операционных расходов.

LED-экраны позволяют быстро обновлять рекламные материалы, знакомить покупателей с ассортиментом и актуальными промоакциями, а также улучшить восприятие бренда сети. Сообщения на LED-экранах привлекают внимание покупателей.

«Наши магазины становятся все более комфортными, современными, красивыми. КСО и LED-экраны улучшат клиентский опыт покупателей сети: мы будем и дальше работать в этом направлении», – сказал Алексей Ермаков, директор Fix Price в Казахстане.

Согласно недавнему опросу Fix Price и исследовательского холдинга РОМИР, больше 80% покупателей связывают использование касс самообслуживания с возможностью купить товар быстро и без очереди.

На текущий момент КСО и LED-экраны установлены в 4450 магазинах Fix Price на всей территории присутствия сети.

