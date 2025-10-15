CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Впервые госслужащие смогут отчитаться о доходах через версию «Справки БК» для Astra Linux

На официальном интернет‑ресурсе Президента России опубликована обновленная версия специального программного обеспечения «Справки БК» 3.0.4. Впервые ПО выпущено в отдельной редакции для работы в среде отечественной операционной системы Astra Linux, что полностью соответствует государственной стратегии импортозамещения и повышает уровень информационной безопасности в госсекторе. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

СПО «Справки БК» — это официальная форма отчета о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах государственных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей. Заполнять его необходимо ежегодно в соответствии с Указом Президента России от 23 июня 2014 г. № 460. Для упрощения процесса формирования отчета используется специальное программное обеспечение «Справки БК», которое автоматически генерирует документ, проверяя корректность вводимых данных.

Версия 3.0.4 обладает рядом новых возможностей. В первую очередь, она полностью разработана под операционную систему Astra Linux Special Edition. Кроме того, пользователи могут добавлять рецензии в формате примечаний, отмечая при заполнении справок о доходах сведения, требующие отдельного внимания. Упрощена работа с документами благодаря внедрению автоматического анализа справок о доходах, который позволяет проверять заполненные документы на наличие часто встречающихся расхождений.

Эти изменения имеют особую значимость в контексте импортозамещения. До недавнего времени «Справки БК» разрабатывались исключительно под операционную систему Windows. Однако по данным «Группы Астра» только в Республике Татарстан порядка 150 тыс. государственных служащих уже работают на отечественной ОС Astra Linux.

Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра»: «Astra Linux — единственная отечественная операционная система, под которую написано необходимое программное обеспечение для госслужащих, такое как «Справки БК». Это признание лидерства OC Astra Linux в госсекторе. Процесс импортозамещения в государственных ведомствах происходит последовательно и сейчас, когда ключевой этап внедрения российских инфраструктурных решений завершается, наступает время адаптации программ для решения специализированных задач госслужащих. Работа такого ПО на Astra Linux — важный шаг на пути к полноценной миграции государственных ИТ-сервисов на отечественные технологии».

Получить обновление и установить версию  3.0.4 «Справки БК» пользователи Astra Linux могут через привычный раздел на официальном сайте Президента России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Власти разыскивают за границей имущество экс-главы разработчика российских суперкомпьютеров

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще