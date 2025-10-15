CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Средняя сумма наличными в кошельке россиянина снизилась на 30%. Каждый четвертый не носит с собой карманные деньги

Средняя сумма наличными, которую экономически активные россияне предпочитают иметь при себе, составляет 3500 руб. 24% утверждают, что не носят с собой ни монет, ни купюр. В опросе приняли участие 11600 граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Наличных денег в кошельках мужчин обычно больше: 3800 руб. против 3200 у женщин.

Средняя сумма наличных увеличивается с возрастом: 2300 руб. — у молодежи и 5000 — у россиян старше 45 лет. Россияне до 35 лет чаще обходятся без наличных денег (28%), в то время как среди респондентов 45+ таких лишь 21%.

Денег в кошельках у людей со средним профессиональным образованием обычно больше: 3900 руб. против 3400 руб. у тех, кто имеет высшее образование. Но россияне со средним профессиональным образованием чуть чаще вообще отказываются от ношения налички, чем обладатели высшего образования (28 и 25% соответственно).

Средняя сумма в карманах значительно различается у граждан с разным уровнем дохода: 2500 руб. — у зарабатывающих ниже среднего и 5200 руб. — у респондентов с зарплатой от 100 тыс. руб.. Среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. в месяц только 14% не носят наличных, тогда как среди получающих от 100 тыс. таких уже 25%.

Средняя сумма наличных денег в карманах жителей мегаполисов заметно различается: самая высокая — в Казани (4600 руб.), Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (по 4500 руб.), а самая низкая — в Волгограде (3000 руб.) и Нижнем Новгороде (3200 руб.). Москвичи носят с собой около 3800 руб., петербуржцы — 3600. Доля людей, не носящих наличные деньги, варьируется от 14% в Нижнем Новгороде и 17% в Волгограде до 24% в Омске и Краснодаре, 27% в Москве и Санкт-Петербурге.

По сравнению с 2024 г. кошелек среднестатистического россиянина заметно похудел физически: в 2024 г. с собой носили 4900 руб., сейчас — 3500 (минус 29%). Судя по комментариям россиян, тому есть несколько причин: привлекательные ставки по накопительным счетам в банках («Сейчас есть довольны выгодные вклады с ежедневным начислением процентов на остаток»); привычка к пластиковым картам («Приучили к картам»); расширение платежной инфраструктуры и развитие технологий оплаты («Предпочитаю безналичный расчет, в мастерские и на рынки, где продают только за нал, не хожу»; «Даже карту с собой не ношу, плачу улыбкой или по QR-коду с телефона»).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 389

Время проведения: 9 сентября – 13 октября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов в общем опросе; 10000 респондентов в опросе населения городов-миллионников (по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников).

