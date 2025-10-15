CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ростелеком» и «Россети» объединяют усилия для импортозамещения программного обеспечения

«Ростелеком» и «Россети» подписали меморандум о расширении использования отечественных программных продуктов в целях снижения зависимости российского топливно-энергетического комплекса от использования иностранного программного обеспечения (ПО). Подписи поставили заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов и заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Россети» Константин Кравченко. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Сотрудничество с группой “Россети” расширяет возможности для укрепления технологического суверенитета ключевых отраслей экономики и страны в целом. Наше взаимодействие будет способствовать оптимизации процессов импортозамещения, а развитие компетенций вовлеченных специалистов позволит масштабировать лучшие практики и внедрять передовые отечественные ИТ-продукты для топливно-энергетического сектора».

Константин Кравченко, заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Россети»: «Мы практически полностью перестроили нашу ИТ-инфраструктуру. Все новые цифровые продукты, интегрируемые сейчас в группе “Россети”, созданы в России. Работаем над развитием их функционала, дальнейшей адаптацией под цели и задачи сетевого комплекса. Поэтому усиление партнерства с “Ростелекомом” имеет для нас стратегическое значение».

Соглашение предусматривает увеличение использования в группе «Россети» платформы «Аврора Центр» для управления стационарными рабочими станциями на операционной системе (ОС) «Альт» и корпоративными мобильными устройствами, базирующимися в том числе на ОС «Аврора». Договоренности сторон будут также способствовать выработке новых решений в сфере технологических инноваций. Компании будут использовать накопленные знания и практические результаты для более эффективного решения задач по замене зарубежных ИТ-продуктов российскими.

Платформа «Аврора Центр» позволяет администраторам системы вводить устройства в эксплуатацию, назначать политики и конфигурации, устанавливать приложения на мобильные устройства без участия пользователя, а также предоставляет корпоративную витрину приложений. «Аврора Центр» может работать как облачный сервис, так и в полностью закрытом корпоративном контуре. Продукт имеет сертификат соответствия ФСТЭК России.

