Продукты Goodt и «Денвик Аналитики» позволят бизнесу создавать надежные решения для анализа данных

Goodt (входит в ИТ-холдинг Lansoft) и компания «Денвик Аналитика», резидент Инновационного центра «Сколково», подписали соглашение о партнерстве. Оно объединит возможности BI-платформы Insight и ETL-продуктов «Денвик Анатитики» по обработке больших объемов информации. Это позволит предлагать заказчикам готовые комплексные решения и повысит скорость внедрения новых технологий в бизнес-процессы организаций. Об этом CNews сообщили представители Lansoft.

Ранее партнеры провели тестирование, которое показало стабильную совместную работу Insight и «Экстрактора 1С», инструмента для выгрузки данных, в высокопроизводительных средах. Эффективное взаимодействие двух решений обеспечит пользователям условия для свободного экспорта в реальном времени любых данных из «1С» – финансовых показателей, цифр по продажам, обороту, остаткам на складах, а также предложит удобные опции для их анализа и наглядной визуализации.

Оба продукта – полностью отечественные разработки, которые включены в Единый реестр российского ПО. Этот стек будет особенно актуален для тех заказчиков, перед которыми стоит проблема импортозамещения, в первую очередь – для клиентов из госсектора.

Константин Саратцев, директор направления Insight компании Goodt: «Компании, которые придерживаются data-driven подхода, демонстрируют быстрый рост и оперативнее реагируют на любые изменения. Работа с измеримыми показателями становится управленческой привычкой, а не разовой инициативой, поэтому для руководителей так важно получать быструю обратную связь на основе точных цифр. Совместное применение Insight и «Экстрактора 1С» дает возможность заказчикам создавать высококачественное ПО с оперативным анализом и мгновенной визуализацией в BI-интерфейсе для любого бизнеса».

Денис Смирнов, генеральный директор «Денвик Аналитика»: «Мы рады начать взаимодействие с Goodt, которое расширит горизонты распространения технологических решений и усилит позиции отечественного сектора информационных технологий. Системы анализа являются необходимыми инструментами для повышения скорости принятия решений, усиления контроля и роста прибыльности предприятий практически любого профиля. Сотрудничество поможет успешно реализовывать крупные проекты, обеспечит высокое качество обслуживания и техническую поддержку наших клиентов».