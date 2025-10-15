CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Новый уровень инженерного образования: в Омском политехе создан центр визуализации в машиностроении

Научно-образовательный центр «Средства визуализации в машиностроении», открытый на базе Передовой инженерной школы ОмГТУ «СтанкоИнструментТех» как интерактивный комплекс опережающей подготовки, будет нацелен на создание новых разработок путем визуализации разрабатываемых узлов и агрегатов с использованием виртуальной и дополненной реальности. Об этом CNews сообщили представители ОмГТУ.

В лаборатории центра используется оборудование отечественной компании NettleDesk – голографические станции, позволяющие при помощи специальных очков увидеть 3D-модель или сборку в трехмерном формате. Применяется также технология виртуальной реальности с использованием шлемов. Пользователь может переместить отдельные узлы виртуальной модели, увидеть станок в движении, оценить эргономику расположения органов управления и дизайн разрабатываемого устройства.

Ресурсы центра задействованы при разработке проектов, связанных с проектированием оборудования Передовой инженерной школы вуза. Лаборатория используется политехниками на конкретном этапе, когда уже спроектированы и смоделированы 3D-сборки изделия и необходимо провести их визуальную оценку перед тем, как передавать чертежи на изготовление.

Иван Черных, старший преподаватель кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» ОмГТУ: «Здесь уже проводятся занятия со студентами, на которых они переносят в голографические комплексы разработанные модели, детали и подвижные сборки. Обучающиеся ПИШ в рамках дисциплины «Проектная деятельность» также могут визуализировать здесь свои разработки. Центр будет использоваться в том числе в качестве площадки для образовательных, профориентационных мероприятий и занятий со школьниками в рамках Предуниверсария ОмГТУ, где школьники и студенты смогут получить представление о работе и устройстве изделий и сборок».

Компетенции, которые можно освоить в центре, обширны: пользователь сможет изучить рендеринг технических устройств, визуализацию проектируемого оборудования, научиться разрабатывать презентационные материалы для технических проектов и оценивать компоновку и эргономику разрабатываемых устройств.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Власти разыскивают за границей имущество экс-главы разработчика российских суперкомпьютеров

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще