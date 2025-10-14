Южный федеральный университет перевел обучение на цифровых кафедрах на российскую платформу «МТС Линк»

Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» стала основным решением для дистанционных занятий на цифровых кафедрах Южного федерального университета (ЮФУ). Сервис позволит ежегодно обучать не менее 3 тыс. студентов. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

На платформе проходят лекции и семинары в рамках программ цифровых кафедр, где студенты получают дополнительную квалификацию в области информационных технологий и осваивают компетенции, востребованные в современной экономике. Среди направлений — анализ данных на Python, основы программирования, управление ИТ-проектами, веб-разработка.

Одним из ключевых требований при переходе была интеграция с системой дистанционного обучения (LMS), на базе которой в университете организован образовательный процесс. Вузу удалось встроить «МТС Линк» в существующую ИТ-инфраструктуру, обеспечив непрерывность обучения.

Также университет использует функцию текстовой расшифровки на базе искусственного интеллекта. После онлайн-занятий инструмент преобразует речь в полный текстовый протокол, который удобно просматривать и использовать для подготовки конспектов.

«Проект цифровых кафедр — часть образовательной экосистемы университета, и для нас было важно обеспечить его бесперебойную работу после отключения зарубежных сервисов. Благодаря «МТС Линк» переход прошел безболезненно: мы получили стабильное соединение на всех занятиях, поскольку платформа выдерживает пиковые нагрузки и обеспечивает высокое качество связи. Отдельно отмечу уровень технической поддержки — все вопросы решаются оперативно, что позволяет преподавателям сосредоточиться на учебном процессе», — отметил начальник Отдела дополнительного образования, организации онлайн-обучения и прокторинга Южного федерального университета Борис Крукиер.

«Для «МТС Линк» поддержка цифровизации высшего образования — одна из ключевых задач. Мы ценим возможность сотрудничать с ЮФУ в реализации такого значимого проекта, как цифровые кафедры. Вуз активно использует не только базовые форматы онлайн-лекций или совещаний, но и применяет функции на базе искусственного интеллекта. Так студенты быстрее усваивают материал, а преподаватели могут сосредоточиться на содержании занятий. Мы рады, что наши технологии помогают университетам выстраивать надежную и технологичную цифровую среду для обучения», — сказала руководитель направления по работе с организациями образования «МТС Линк» Ольга Артеменко.