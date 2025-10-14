CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России появился первый полноценный инструмент для оценки использования ИИ в студенческих работах

Компания «Антиплагиат» представила обновление своей платформы — «Антиплагиат 2.0». Система впервые на рынке оценивает не только финальный документ, но и процесс его создания, включая использование нейросетей на этапе подготовки работы. Технология показывает, где студент применял ИИ, а где писал и редактировал текст самостоятельно. Разработка поможет российским университетам выстраивать прозрачные правила работы с ИИ и поддерживать академическую честность. Об этом CNews сообщили представители компании «Антиплагиат».

На первом этапе обновленной платформой «Антиплагиатом 2.0» смогут воспользоваться преподаватели и студенты 50 российских вузов в весеннюю сессию 2026 г. Массовый запуск запланирован во втором полугодии 2026 г.

«Антиплагиат 2.0» меняет сам принцип проверки академических текстов в стране: если большинство систем оценивают только конечный файл, то новая версия фиксирует динамику подготовки текста, источники вставок и запросы к ИИ. Система анализирует весь процесс подготовки текста — от черновиков до финальной версии, показывая, какие фрагменты созданы ИИ, а какие переработаны студентом. Например, если студент добавил в текст раздел, созданный нейросетью, а затем переработал его, платформа отразит это в отчете. Таким образом, «Антиплагиат 2.0» отражает реальную работу студента с инструментами ИИ, а не просто фиксирует факт списывания.

В основе обновленной версии платформы пять взаимосвязанных элементов подсистемы: трекинг создания работы — отслеживает процесс написания, фиксирует источник вставок, историю правок, запросы к ИИ и подозрительную активность; обратная связь — обеспечивает взаимодействие преподавателя и студента на всех этапах подготовки работы; помощники — включают ИИ-ассистента для студентов и инструменты для преподавателей, помогают оформлять работу по академическим требованиям, готовиться к защите и проводить аттестацию; администрирование — предоставляет облачное решение или интеграцию с LMS и формирует аналитические отчеты для университета; сертификация работы — объединяет данные о заимствованиях, обходах и ИИ, проверяет факты и соответствие регламентам допустимого использования ИИ при создании работы.

«За год количество студенческих работ с признаками использования нейросетей выросло в 1,5 раза (с 16% до 23%). Искусственный интеллект уже стал частью учебного процесса и меняет то, как студенты пишут, исследуют и анализируют информацию. Важно, чтобы технологии усиливали человека, а не подменяли его труд. Обновление “Антиплагиата” до версии 2.0 открывает новый этап цифровизации академической среды. Технология помогает университетам выстраивать прозрачные правила работы с ИИ и сохранять доверие к результатам обучения в эпоху нейросетей. Мы хотим, чтобы за каждым текстом оставался виден автор — его вклад, логика и собственные выводы», — сказал Евгений Лукьянчиков, исполнительный директор компании «Антиплагиат».

Платформа интегрирована с популярными редакторами (Word, Google Docs, «Яндекс Документы») и системами управления обучением (LMS).

Технология разработана командой «Антиплагиата». Система обучена на корпусе академических текстов и примерах, созданных популярными нейросетями.

