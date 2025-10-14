Ozon перешел на электронные транспортные накладные с «Контуром»

В Ozon запустили электронные транспортные накладные (ЭТрН) с июня 2025 г. с помощью сервиса «Логистика» от «Контура». Сейчас 30% рейсов компании оформляются с использованием электронных документов и подписываются перевозчиками — сторонними транспортными компаниями. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Ozon — российский мультикатегорийный маркетплейс с собственной логистической сетью. Каждый день через объекты компании проходит более 15 млн отправлений, а на складах ежедневно совершается свыше 35 млн операций с товарами.

Алексей Ширяев, директор по развитию транспортной инфраструктуры Ozon: «Каждый месяц мы оформляем несколько тысяч транспортных документов. При таких объемах любая ручная работа тормозит процессы и повышает риск ошибок. Электронные накладные позволяют нам быстрее обмениваться документами с перевозчиками и прозрачнее управлять всеми этапами доставки. Кроме того, ЭТрН напрямую влияют на скорость получения оплаты за услуги перевозки».

Ozon развивает собственную логистическую сеть по всей России и в странах СНГ — от Калининграда до Владивостока, а также в Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Инфраструктура включает 48 складских комплексов и более 170 сортировочных центров. Наличие складов в регионах позволяет продавцам быстро размещать и отгружать товары. Благодаря этому клиенты Ozon, количество которых превысило 60,5 млн человек, могут получать свои заказы максимально быстро — даже из самых отдаленных поселений.

Для Ozon ключевым фактором выбора оператора ЭДО стал широкий охват партнерской сети — большинство контрагентов компании уже работают в сервисах «Контура». Это позволило наладить прямое соединение с минимальными техническими рисками.

Интеграция «Логистики» с TMS, которая объединяет логистов, смежные службы и перевозчиков маркетплейса, заняла шесть месяцев и была выполнена командой Ozon Tech. Чтобы выстроить удобный процесс для всех участников, Ozon использует возможность создавать черновики ЭТрН в «Логистике». Это особенно важно для схем с экспедиторами: все ключевые поля документа автоматически заполняются данными из внутренней TMS Ozon. Благодаря этому экспедитор видит готовый черновик и быстро подписывает накладную без ручного ввода данных.

Ольга Федоткина, исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), главный эксперт Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»: «Переход на ЭТрН позволит бизнесу сократить временные и финансовые затраты, а также снизить риск некорректного заполнения документов, связанных с человеческим фактором. Это сделает процесс заключения сделок полностью прозрачным, в том числе для целей налогообложения. Лестно наблюдать за тем, как Ozon — крупный игрок логистической отрасли и крупнейшая российская электронная торговая площадка — выступает не только за активный переход на цифровое взаимодействие в части транспортно-логистических операций, но и приобщает к этому своих партнеров, делясь с ними знаниями и опытом, и помогая выстроить совместный бесшовный процесс».

Алексей Серов, эксперт сервиса «Логистика» от «Контура»: «Крупные грузовладельцы, такие как Ozon, задают темп массового перехода рынка на ЭТрН. Их требования и готовность инвестировать время и ресурсы в обучение партнеров и отладку процессов вместе с нашей командой помогают подключать все больше перевозчиков и экспедиторов. У Ozon большие планы по развитию электронного документооборота, и мы продолжим поддерживать их на каждом этапе этого пути».