ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group расширят возможности ИИ в платформе по управлению данными

ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере разработки и реализации инновационных ИТ-решений, основанных на интеграции ИИ-решений ИТ-холдинга «Т1» с интеллектуальной платформой по управлению данными от DIS Group. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Компании намерены вместе создавать и развивать инновационные продукты, которые обеспечат организациям различных отраслей управление данными и повысят продуктивность работы с ними за счет искусственного интеллекта. Это станет возможно благодаря интеграции платформы по управлению данными AIDP от DIS Group с ИИ-решениями «Т1», такими как: сервис для решения оптимизационных задач, система для автоматизации анализа документации на базе ИИ (ИАД), платформа цифровых ассистентов и «Сайбокс» — платформы для полного цикла работы с моделями машинного обучения.

«Партнерство — важный шаг в развитии ИТ-решений на базе искусственного интеллекта в ключевых бизнес-процессах компаний. Объединив наши компетенции с экспертизой DIS Group, мы сможем предложить рынку решение, которое позволит клиентам получать из данных максимальную ценность — ускорять аналитику, оптимизировать процессы и повышать эффективность бизнеса. Для ИТ-холдинга «Т1» сотрудничество означает усиление технологической базы, возможность предлагать более комплексные и востребованные решения, а также потенциал для расширения присутствия на международных рынках», — отметил Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 ИИ» (ИТ-холдинг «Т1»).

«Развитие долгосрочного сотрудничества с ИТ-холдингом «Т1» нацелено на получение синергии от создания интегрированных технологических решений по управлению данными. Такие решения призваны стать базой для эффективной работы современных организаций с учетом трендов и практики применения ИИ в бизнес-процессах. Расширение ИИ-возможностей в платформе AIDP ускорит предоставление качественных данных пользователям», — сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Партнеры также планируют расширить совместное присутствие на международных рынках. В ряде стран СНГ компании намерены не только предлагать свои решения, но и обеспечивать их поддержку локальными ресурсами.