Сбербанк и РТУ МИРЭА объединяют усилия для подготовки лидеров технологического будущего страны

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Московским банком Сбербанка и МИРЭА – Российским технологическим университетом. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в сфере образования, науки, профориентации и цифровых инноваций. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В частности, стороны планируют внедрить ИИ-платформу для работы с кодом GitVerse в образовательную и научную деятельность для совместной реализации проектов в сфере искусственного интеллекта и цифровых решений, а также проводить образовательные мероприятия по освоению навыков использования больших языковых моделей на примере GigaChat.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Современное образование — это не только лекции и семинары, но и доступ к передовым технологиям, которые стремительно меняют жизнь. И наше партнерство выходит далеко за рамки классического взаимодействия вуза с банком. Речь идет о создании технологической и карьерной среды, в которой студенты с первого курса погружаются в актуальные задачи одной из ведущих компаний страны, а академические знания подкрепляются реальной практикой».

Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА: «Синергия академического образования и передовых технологий «Сбера» открывает новый этап в подготовке кадров для цифровой экономики. Внедрение платформы GitVerse и инструментов на базе GigaChat в образовательный процесс позволит нашим студентам эффективно работать в среде, которая задает стандарты технологической индустрии. Мы создаем экосистему, где каждый проект студента может превратиться в реальный продукт, а взаимодействие с экспертами «Сбера» станет мостом между университетской скамьей и лидерскими позициями в ИT-сфере. Это партнерство — инвестиция в технологический суверенитет страны, где РТУ МИРЭА выступает кузницей кадров, способных создавать будущее уже сегодня».

