«Корус Консалтинг» выпустил обновленную версию системы KONCRIT | YMS, добавив в нее ИИ-агентов

ГК «Корус Консалтинг» выпустила обновление системы управления двором KONCRIT | YMS. В новой версии все ключевые процессы, от планирования прибытия транспорта до маршрутизации по территории склада теперь управляются наборами взаимодействующих ИИ-агентов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Обновленная версия KONCRIT | YMS ориентирована на крупные распределительные центры с высокой интенсивностью логистических потоков, жесткими требованиями к пропускной способности и потребностью в автоматизации без увеличения количества операционного персонала.

В новой архитектуре используются пять специализированных ИИ-агентов, каждый из которых отвечает за отдельную зону логистического процесса. Time Slot Manager управляет расписанием и бронированием слотов на прибытие транспорта, Check-in Manager регистрирует незапланированные рейсы и формирует комплект входящих данных, Gate Manager управляет очередью на въезд и выезд, Dock Door Manager назначает оптимальные доки для разгрузки и загрузки, а Yard Manager прокладывает маршруты движения внутри двора, в том числе с учетом заторов и загруженности зон. Агенты взаимодействуют между собой через единый событийный контекст и работают в связке с оборудованием: камерами, RFID-метками, шлагбаумами, киосками и терминалами самообслуживания. Все решения принимаются автоматически и синхронизированы как между агентами, так и с внешними участниками — логистами и водителями.

Принципиальное отличие KONCRIT | YMS — в полной замене операторских действий. Система адаптирует правила «на лету»: переназначает слоты, меняет приоритеты (например, какой заказ нужно обслужить в первую очередь в зависимости от срочности), перераспределяет поток транспортных средств между КПП, перестраивает маршруты, открывает или закрывает въезд в зависимости от текущей загрузки двора. ИИ-агенты обучаются в процессе эксплуатации: анализируют логи, дообучаются на реальных кейсах, а также могут обращаться к оператору, за подтверждением корректных действий в нестандартных ситуациях и корректировать действия водителей или операторов в зависимости от KPI — например, времени ожидания у ворот или загрузки доков.

Система выдерживает нагрузку в часы пик, работает одинаково стабильно днем и ночью, минимизирует ошибки и риски, связанные с человеческим фактором. При этом каждое решение ИИ-агента объяснимо, обосновано и может быть проверено при необходимости. Такой подход превращает складской двор в управляемую систему с высокой степенью предсказуемости и устойчивости.

KONCRIT | YMS ориентирован на распределительные центры с высокой интенсивностью логистических потоков, где требуются мгновенные реакции, точный контроль и высокая пропускная способность. Новый релиз позволяет выстраивать процессы без расширения штата — существующий персонал фокусируется не на рутинных действиях, а на развитии процессов, контроле качества и поддержке инфраструктуры.

Система может использоваться как самостоятельный продукт или как модуль цифровой логистической платформы KONCRIT. Сервис ИИ-агентов – независимый компонент платформы KONCRIT и может применяться для управления рутинными процессами в других бизнес-приложениях платформы.

«Мы выводим управление двором на новый уровень, убираем «ручные» решения и минимизируем влияние человеческого фактора. Сегодня логистика требует не только скорости, но и способности мгновенно адаптироваться к изменениям. KONCRIT | YMS показывает, как технологии могут полностью взять на себя управление двором, освобождая людей от рутинных операций и позволяя компаниям сосредоточиться на развитии и качестве сервисов. И это лишь первый шаг: мы развиваем KONCRIT как единую интеллектуальную платформу, объединяющую двор, транспорт, склад и всю цепочку поставок в единый цифровой контур. Наша цель — создание управляемой логистики нового поколения, где технологии работают на скорость, устойчивость и эффективность бизнеса», — отметил Андрей Чмырев, функциональный архитектор KONCRIT.