«Единая клинико-диагностическая лаборатория» подключилась к ЕГИСЗ с помощью N3.Health

«Единая клинико-диагностическая лаборатория» в Республике Дагестан внедрила сервис N3.Health ОДЛИ, разработанный компанией «ЭлНетМед», для интеграции с ЕГИСЗ и организации обмена данными с государственными медицинскими учреждениями региона. Решение позволило лаборатории наладить взаимодействие с федеральным и региональным контурами ЕГИСЗ, а также подключиться к единой медицинской информационной системе республики для загрузки результатов исследований и ведения электронного документооборота по лабораторной диагностике.

ООО «Единая клинико-диагностическая лаборатория» («ЕКДЛ») создана по инициативе правительства Дагестана и оказывает услуги как в рамках системы обязательного медицинского страхования, так и на коммерческой основе. Большая часть проводимых исследований оплачивается из средств ФОМС, поэтому для пациентов они являются бесплатными. Основные клиенты лаборатории – государственные медицинские организации, доставляющие биоматериалы для исследований со всего региона. Пациенты сдают анализы по месту жительства в поликлиниках, где формируются документы для передачи в лабораторию.

Ключевой задачей для «ЕКДЛ» стало обеспечение передачи данных в ЕГИСЗ для соблюдения актуальных лицензионных требований. Необходимо было одновременно подключиться к федеральному и региональному сегментам ЕГИСЗ через единую цифровую платформу республики.

Также требовалось интегрироваться в ЕЦП.МИС для обмена заявками и результатами исследований с государственными медицинскими организациями. Без этого лаборатория не смогла бы работать с государственными заказчиками, так как все взаимодействие с медицинскими организациями региона строится в рамках данной информационной системы. Сложность заключалась в том, что частные медицинские учреждения не интегрированы с этой МИС, и самостоятельный процесс подключения затруднен.

«ЕКДЛ» обратилась к оператору N3.Health, который реализовал интеграцию с региональной медицинской информационной системой, обеспечив безопасные каналы связи для выгрузки данных лабораторных исследований в региональный сегмент ЕГИСЗ. Также N3.Health настроил обмен результатами исследований с государственными медицинскими организациями региона в формате «заявка-результат» в электронном виде. Взаимодействие с ЕГИСЗ и обмен данными лабораторной диагностики реализованы через сервис N3.Health ОДЛИ.

«Еще на первом этапе, когда мы рассматривали вопрос выгрузки результатов лабораторных исследований в ЕГИСЗ, мы провели мониторинг иных информационных систем, которые могли нам такие услуги оказать. На рынке иных информационных систем множество, однако, при детальной проработке мы поняли, что помочь нам может не каждая. N3.Health оказалась тем оператором, который взялся реализовать сложную задачу выгрузки данных в региональный сегмент ЕГИСЗ республики Дагестан и успешно с ней справилась. Сотрудничество с N3.Health оказалось для нас единственным рабочим вариантом, который позволил оперативно решить стоявшие перед нами задачи по организации интеграционного взаимодействия», – отметил Владимир Мазяров, руководитель «Единой клинико-диагностической лаборатории».

Реализация проекта заняла три месяца и потребовала решения большого количества технических и организационных задач. Специалисты N3.Health вместе с разработчиками лабораторной информационной системы «Брегис», используемой в «ЕКДЛ», а также сотрудниками МИАЦ региона отработали полный цикл интеграции.

N3.Health является оператором по передаче данных в ЕГИСЗ от медицинских организаций различной специализации на всей территории России. Платформа обеспечивает выгрузку данных как на федеральный уровень ЕГИСЗ, так и в ее региональные сегменты. Сервис N3.Health ОДЛИ, разработанный специально для лабораторий, позволяет передавать в ЕГИСЗ или ГИС субъекта России медицинские данные по результатам проведенной лабораторной диагностики, а также обмениваться заявками и результатами исследований в электронном виде с клиниками, другими лабораториями как в рамках региона, так и по всей России.

«Кейс с лабораторией ″ЕКДЛ″ для нас – это очередной важный ″кирпичик″ в фундаменте нашего профессионального опыта в области интеграции сложных медицинских систем. Успешная реализация проекта стала возможной благодаря настойчивости и вовлеченности всех сторон. Нам удалось создать надежное интеграционное решение и вывести взаимодействие лаборатории с государственными медучреждениями республики на новый цифровой уровень», – сказал Алексей Нарыков, руководитель направления интеграции лабораторных исследований «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).