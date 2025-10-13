CommuniGate Pro представил стратегию миграции для пользователей Microsoft Exchange

Российский разработчик CommuniGate Pro предлагает бизнесу и государственным организациям методологию плавного перехода на отечественную почтовую платформу для обеспечения безопасности и бесперебойности коммуникаций в преддверии окончания поддержки ряда продуктов Microsoft с 14 октября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

Прекращение поддержки Microsoft Exchange Server 2016 и 2019 создает значительные риски для российских организаций. По словам Виктора Серебрякова, директора по развитию бизнеса CommuniGate Pro, это затрагивает не только стабильность почтовой инфраструктуры, но и ИT-безопасность компаний, которые продолжат использовать уязвимое ПО. «Угроза заключается не только в отсутствии обновлений. Речь идет об управляемости всех корпоративных коммуникаций. Мы видим свою задачу в том, чтобы предложить рынку не просто «аналог», а продуманную стратегию перехода, которая минимизирует риски и затраты», — отметил Серебряков.

Методология от CommuniGate Pro основана на принципе «сосуществования» систем. Она позволяет в течение одного-двух месяцев плавно переводить пользователей на российскую платформу, не прерывая рабочие процессы. Технически это обеспечивается за счет собственных разработок компании, включая MAPI-коннектор, который позволяет сотрудникам необходимое до полного перехода время продолжать работать в привычном интерфейсе Outlook, в то время как серверная часть уже переведена на российское решение.

Особое внимание в решении уделено вопросам кибербезопасности. По статистике, сегодня до 70% всех входящих писем на корпоративных почтовых ящиках является фишингом, спамом или фродом, а более 90% всех успешных кибератак начинается с электронного письма. Microsoft Exchange остается одной из самых распространенных корпоративных почтовых систем в мире и именно поэтому она давно является приоритетной целью для киберпреступников.

Завершение поддержки ряда версий создаст для атакующих уникальное окно возможностей: количество атак на уязвимые серверы резко возрастет, а их результативность многократно увеличится из-за отсутствия критических обновлений безопасности. Под угрозой окажется не только защита корпоративной почты, но и устойчивость ключевых бизнес-процессов — от обмена финансовыми документами до обработки конфиденциальной информации.

Для нейтрализации этой угрозы решение CommuniGate Pro интегрировано с плагинами «Лаборатории Касперского», что обеспечивает многоуровневую защиту почтовой инфраструктуры от фишинга, спама и целевых атак, позволяя бизнесу сохранять непрерывность процессов.

«CommuniGate Pro — это проверенная временем российская платформа с почти 30-летней историей, которая включает почту, календари, телефонию, чаты и видеокоммуникации. Наша экспертиза и технологии позволяют государственным организациям и бизнесу не просто «закрыть дыру» после ухода Microsoft, а осуществить стратегический переход на полностью надежное отечественное решение», — сказал Виктор Серебряков.