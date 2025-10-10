CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Связь на высоте: «МегаФон» усилил 4G на Гладенькой

Райдеры, которые приедут этой зимой в Сибирскую Швейцарию, оценят новое качество мобильных услуг. Инженеры «МегаФона» установили дополнительное телеком-оборудование на вершине горы, что обеспечило более широкое покрытие и стабильное покрытие LTE-сети. Теперь в зоне действия базовой станции не только трассы и подъемники, но и туристическая инфраструктура – гостиничный комплекс, прокат спортивного инвентаря, кафе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Гладенькая» — знаковое место для райдеров со всей страны. Это одно из немногочисленных мест в России, адаптированных для проведения крупных соревнований по всем горнолыжным дисциплинам. На заснеженных склонах курорта можно встретить любителей активного отдыха из Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и даже Дальнего Востока. Согласно big-data оператора, в прошлом сезоне здесь побывало на треть больше туристов, чем годом ранее.

«Укрепление мобильной инфраструктуры способствует развитию внутреннего туризма и повышает привлекательность региона для отдыха круглый год. Мы усилили сеть на горнолыжном курорте, чтобы туристы могли оставаться онлайн даже в самых удаленных точках комплекса, быстро связаться с инструкторами или вызвать помощь, а также пользоваться цифровыми сервисами, которые делают отдых интересным и безопасным», — отметила директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.

Запуск дополнительного низкочастотного диапазона слоя LTE с радиусом охвата до 35 км позволил распределить нагрузку сети и увеличить радиус передачи сигнала 4G даже в условиях сложного рельефа местности. Абонентам «МегаФона» стало комфортнее пользоваться смартфонами как на открытой местности, так и в зданиях. Они могут пользоваться банковскими приложениями, общаться в мессенджерах и соцсетях, читать новости в интернете, оплачивать онлайн‑покупки, создавать фото- и видеоконтент в реальном времени, слушать музыку во время спуска и др.

Модернизация базовой станции также расширила зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

