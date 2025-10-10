Сибирячки стали чаще ездить на самокатах

Кикшеринг «МТС Юрент» проанализировал поездки жителей Новосибирска на самокатах сервиса в 2025 г. Пользователи проехали более 2,8 млн км. В течение сезона для поездок в городе было доступно порядка трех тыс. самокатов модели собственной разработки «Юрент 2.0». Оно более устойчивы на малых скоростях, что значимо снижает количество инцидентов в плотном потоке людей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новосибирск — один из лидеров по росту числа транспортных поездок среди российских городов. Более 85% поездок в этом сезоне были целевыми из точки А в точку Б. Среднее время поездки на самокатах «МТС Юрент» снизилось по сравнению с сезоном 2024 г. на 66% — с 20 в 2024 г. до 12 мин в 2025, что говорит о существенном росте доли коротких транспортных поездок, когда пользователи предпочитают самокаты другому вида транспорта. Более 60% поездок не превышали 10 мин. При этом пользователи стали чаще арендовать самокаты, а количество поездок увеличилось на 98% по сравнению с 2024 г.

Наиболее распространенные сценарии поездок — от дома до работы, торгового центра или спортзала, а также в качестве транспорта «последней мили» — от метро или остановки общественного транспорта до дома, работы и наоборот. Пик активности пользователей приходился на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера — в это время они едут на работу, учебу или возвращаются домой. Самыми популярными маршрутами для поездок стали Красный проспект, улицы Военная, Титова, Блюхера, Ватутина, проспект Карла Маркса.

В сезоне 2025 г. «МТС Юрент» сделал упор на безопасность своих пользователей. Самокаты в Новосибирске были оснащены укрупненными индивидуальными номерами, которые особенно легко считываются при неспешивании при переходе проезжей части — это одно из наиболее частых нарушений ПДД на самокатах. Неспешивание водителя самоката часто становится причиной ДТП, которое приводит к травме самого райдера. Укрупненные номера позволили снизить число подобных нарушений на 43%.

Также на старте сезона на улицах Новосибирска «МТС Юрент» разместил социальную рекламу с правилами дорожного движения для самокатов. Пользователям напомнили о возрастных ограничениях (аренда доступна только совершеннолетним), уважении пешеходов, запрете на перевозку пассажиров, важности трезвого вождения и правильной парковки.

В этом сезоне в Новосибирске изменилась аудитория сервиса: количество женщин, которые пользовались самокатами «МТС Юрент», увеличилась почти на 15 процентных пунктов с 2024 г. — до 38%. Доля мужчин — 62% соответственно. Основной возраст пользователей — от 18 до 34 лет, при этом выросла доля аудитории старше 40 лет — до 20%. Почти половина пользователей сервиса в Новосибирске состоят в браке, у них есть дети. По профессиям преобладают ИT-специалисты, специалисты в экономической, юридической сферах, в сезоне 2025 г. также значительно выросло число райдеров, работающих в сфере здравоохранения и образования (до 16%).