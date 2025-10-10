CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Лаборатория Числитель» и ГК «Бизматика» объявили о стратегическом партнерстве

«Лаборатория Числитель» и группа компаний «Бизматика» публично объявили о начале стратегического партнерства. Цель сотрудничества — объединить технологическую экспертизу в области инфраструктурного и бизнес-ПО, чтобы предлагать заказчикам готовые масштабируемые решения. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

«Лаборатория Числитель» специализируется на разработке решений в области контейнеризации, облачных технологий, мониторинга и визуализации данных. Продукты компании — «Штурвал», «Нимбиус», «Пульт» и «Графиня» — включены в реестр российского программного обеспечения.

Группа компаний «Бизматика» более 10 лет оказывает консультационные услуги и внедряет ИТ-решения для бизнеса. В портфеле компании — комплексные решения для сквозной автоматизации процессов бизнес-планирования, бюджетирования и аллокаций, системы электронных архивов и интеллектуального распознавания документов, а также собственные платформы на базе искусственного интеллекта.

Компании уже реализовали успешные совместные проекты на базе интеграции контейнерной платформы «Штурвал» с программным комплексом «РИО», предназначенным для оцифровки бумажных документов. В планах — интегрировать платформу «Штурвал» с другими решениями ГК «Бизматика», которые построены на современной контейнерной архитектуре. Глубокая интеграция продуктов избавит от необходимости заботиться о совместимости с инфраструктурой заказчика: внедрение решений будет доступно «в один клик» — независимо от среды, будь то облако, on-premise или гибридная инфраструктура — и занимать всего несколько минут.

«Для нас крайне важно сотрудничать с компаниями, разрабатывающими и внедряющими бизнес-системы. Такая коллаборация существенно снижает расходы заказчиков на внедрение и эксплуатацию решений, а также повышает их надежность и масштабируемость. Мы уже проверили интеграцию наших продуктов как в лаборатории, так и в реальных проектах», — отметил Владимир Беляевский, исполнительный директор «Лаборатории Числитель».

«Мы стремимся к тому, чтобы системы работали для клиента как часы, обеспечивая максимальную отдачу. Партнерство с “Лабораторией Числитель” выводит надежность и производительность наших решений на новый уровень. Так, заказчики получают не только наиболее зрелые в своем классе системы для автоматизации планирования и работы с документами, но и уверенность в том, что эти решения построены на высокофункциональном и стабильном технологическом фундаменте», — сказал Григорий Данишевский, генеральный директор ГК «Бизматика».

