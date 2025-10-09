realme и Ricoh Imaging объявляют о стратегическом партнерстве в области мобильной фотографии

Realme, новатор технологий, объявляет о стратегическом партнерстве с Ricoh Imaging Company LTD. Об этом CNews сообщили представители realme.

После четырех лет совместных разработок партнерство realme и Ricoh GR станет одним из самых серьезных и значимых в сфере мобильной фотографии. В честь этого события компании представили видео «4 Years in One Snap», которое отражает годы инженерных разработок и раскрывает возможности первого совместно созданного продукта, который воплотится в realme GT 8 Pro.

Совместный путь, начавшийся с решения пользовательских проблем

В видео вице-президент и директор по маркетингу realme Чейз Сю обсудил с генеральным руководителем подразделения камер Ricoh Imaging Company LTD. Кадзунобу Саики то, что объединило два бренда, — общее понимание потребностей пользователей. realme отметила, что молодые люди сталкиваются с двумя основными проблемами в мобильной фотографии: все более однотипное «железо» и чрезмерная обработка изображений алгоритмами, которая лишает фото аутентичности. «Людям надоели одинаковые «идеальные» снимки. Все чаще пользователи хотят показать свой собственный стиль, а не копировать чужой», — объяснил Чейз Сю.

Серия Ricoh GR считается культовой в мире уличной фотографии — за умение объединить выразительность кадра, легкость в использовании и моментальную готовность к съемке, когда важна каждая секунда. «Именно это мы и ценим», — отметил Сю. «Ricoh Imaging и realme объединяет аудитория молодых и творческих людей. Наше сотрудничество — не только о продуктовых инновациях, но и о культуре, которая вдохновляет новое поколение наслаждаться уличной фотографией и видеть красоту в повседневности», — добавил Саики.

Общее стремление дало начало партнерству: бренды решили создать инструменты, позволяющие пользователям снимать искренне и самобытно, перенести дух классической фотографии в мир смартфонов.

GT 8 Pro приносит наследие GR в мобильную индустрию

В результате тесного сотрудничества исследовательских команд realme и Ricoh Imaging смартфон GT 8 Pro задает новый стандарт в области мобильной съемки — от инноваций в оптической системе, цветопередаче и тонах изображения до специально спроектированного интерфейса, который воспроизводит ощущение работы с камерой Ricoh GR.

Устройство сочетает 30-летнее наследие Ricoh GR — фирменную пленочную эстетику и пять классических цветовых профилей — с технологическим потенциалом realme и ее глубоким пониманием ценностей и привычек современного поколения.

Такое сочетание создает уникальную синергию, развивающую культуру уличной фотографии через совместную разработку и инженерное сотрудничество. Это не просто гонка за характеристиками или набор универсальных фильтров, а эмоциональная выразительность каждого кадра — стремление вдохновить пользователей снимать повседневность такой, какая она есть.

«Снимки без правил»

Это партнерство — больше, чем просто запуск устройства: это шаг к переосмыслению уличной фотографии в цифровую эпоху. Видео «4 Years in One Snap» отражает начало новой главы и призывает пользователей свободно выражать себя через снимки. «Это свежий, молодой подход к фотографии. Не нужно ждать идеального момента — просто нажми на кнопку и поймай жизнь такой, какая она есть. Снимай без правил», — сказал Сью.

«Благодаря этому сотрудничеству мы хотим, чтобы даже те, кто раньше не пользовался камерами, смогли почувствовать магию моментальной съемки с GT 8 Pro», — добавил Саики.

Партнерство realme и Ricoh GR подходит к своему ключевому моменту — 14 октября компании официально представят результат своего сотрудничества, объявляя о новой эпохе в культуре уличной фотографии.