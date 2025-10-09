CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

MWS AI выпустила первую мультимодальную модель для работы с изображениями и текстом

MWS AI (входит в МТС Web Services) представила свою первую мультимодальную модель – Cotype VL, способную одновременно анализировать и интерпретировать изображения и текст. Модель поставляется как в виде отдельного продукта, так и в составе ИИ-помощников MWS AI для широкого круга сценариев: от поиска по документам, содержащим визуальную информацию, до клиентской поддержки пользователей по скриншотам и подготовки отчетов на основе графических данных. Об этом CNews сообщили представители MWS AI.

Cotype VL содержит 32 млрд параметров и распознает изображения с печатным, рукописным и смешанным текстом, учитывает визуальный контекст при переводе с одного языка на другой. Модель также умеет создавать краткое и развернутое описание изображений и отвечать на сложные и логические вопросы по их содержанию, требующие рассуждений, сравнений и выводов.

Cotype VL поддерживает русский, английский, китайский и другие языки. Cotype VL можно развернуть в закрытом контуре компании и в случае необходимости дообучить совместно с MWS AI на данных заказчика.

«Мультимодальные модели — ключевой элемент для создания ИИ-помощников нового поколения, способных наряду с текстом понимать сложную визуальную информацию, давать более точные ответы с учетом всех входных данных от пользователя и автономно взаимодействовать с интерфейсами различных корпоративных систем и приложений. Наша новая модель умеет работать со схемами, чертежами, техническими иллюстрациями, картами и другими визуальными данными, благодаря чему будет востребована в ИИ-решениях, ориентированных на проектные и инженерные службы, юридические, финансовые и кадровые департаменты, а также на маркетинг, где предполагается работы с разными форматами контента», — отметил генеральный директор MWS AI Денис Филиппов.

Для обучения Cotype VL команда собрала набор данных на русском языке из различных доменов, включая финансы, промышленность, ИT, телеком и здравоохранение. Это более 150 тыс. документов с визуальными данными, сканы и скриншоты: контракты, письма, договоры, диаграммы, таблицы и схемы с картами и чертежами, где важны структура и расположение элементов. Также в обучающий датасет вошли рукописные конспекты и тетради, документы с рукописным и печатным текстом вроде справок и открыток, печатные чеки, билеты, грамоты и медицинские анализы. Кроме того, модель была обучена на скриншотах интерфейсов бизнес-приложений, инженерного ПО, приложений экосистемы МТС и игр. MWS AI разработала инструмент для генерации синтетических данных на основе реальных примеров. Все текстовые и визуальные данные, полученные из открытых источников, были очищены от персональной информации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Москва попала в лидеры мирового рейтинга «умных городов». До первого места не хватило 0,1 балла

CNews — 25 лет лидерства

В Москве к концу года откроется новый крупный ЦОД. Все старые «уплотнили» до предела

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще