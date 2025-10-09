CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» разогнал интернет до 80 Мбит/с на грязевом курорте Новосибирской области

Отдыхающие в санатории «Краснозерский» получили более качественные цифровые услуги «МегаФона». Оператор построил базовую станцию в районе известной грязевой здравницы в рамках собственной программы, направленной на обеспечение туристических локаций региона современными сервисами связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Здравница находится в 300 км от Новосибирска в лесу и популярна благодаря лечению местными сульфидно-иловыми грязями. С запуском нового телеком-оборудования пациенты смогут посещать процедуры, проводить время на свежем воздухе и не отказываться от привычного образа жизни: смотреть любимые сериалы онлайн, пользоваться мобильным банкингом, комфортно общаться в мессенджерах и социальных сетях, читать электронные книги или проходить обучение.

Базовая станция работает сразу в нескольких диапазонах LTE. Такое решение обеспечило широкое покрытие территории и одновременно с этим высокую скорость передачи данных. Отдыхающие могут пользоваться интернетом на максимальной скорости до 80 Мбит/с.

«Внутренний туризм и стремление к здоровому образу жизни сегодня тренды взаимосвязанные. Все чаще наши абоненты выбирают природные локации России, где можно не только отдохнуть, но и оздоровиться. В Новосибирской области мы реализуем собственную программу по развитию туристических мест. Компания строит базовые станции в местах отдыха, чтобы повысить комфорт и удовлетворенность посетителей. Качественная связь на территории таких объектов влияет на развитие бизнес-инфраструктуры, привлечение инвестиций в регион и экономический рост территории в целом», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

Согласно big data «МегаФона», кроме новосибирцев, в санатории за последние месяцы отдохнули жители Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Кемеровской, Томской и Московской областей.

