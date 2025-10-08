CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» расширил покрытие для отдыхающих в Дагестане

«МегаФон» построил и модернизировал более 100 телеком-объектов в популярных местах отдыха Дагестана. Улучшение мобильного сигнала уже оценили гости кемпингов и глэмпингов в Каспийске, Кизляре, Карабудахкентском районе, а также рядом со столицей республики. Среди обновленных локаций — известные базы отдыха «Золотые пески» и «Малибу». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Покрытие LTE расширили как в самых популярных местах (Сулакский каньон, Старый город в Дербенте, набережная в Махачкале), так и в менее известных уголках региона. В частности — на базах отдыха вдоль побережья Каспийского моря. По данным «МегаФона», с наступлением осени 2025 г. интерес к отдыху здесь вырос на 38%.

Специалисты технической службы установили новое оборудование и расширили возможности уже существующего. Для этого они добавили частотные диапазоны LTE 1800 и 2100 МГц. Модернизация позволила увеличить пропускную способность сети, равномерно распределить нагрузку и повысить скорость мобильного интернета.

«Связь на отдыхе — это не только комфорт, но и безопасность. Пансионаты и курортные базы часто расположены у водоемов или рядом с лесами, где наши абоненты всегда будут оставаться на связи. Кроме того, благодаря высокоскоростному интернету, путешественники могут делиться впечатлениями с подписчиками в соцсетях в режиме онлайн», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

По данным регионального министерства по туризму и народным художественным промыслам, в этом туристическом сезоне Дагестан принял на 11% больше гостей из других регионов страны, чем годом ранее.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

В Москве к концу года откроется новый крупный ЦОД. Все старые «уплотнили» до предела

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

Россиянам позволили платить картами «Мир» без самих карт. Способ хитрый, но доступен не всем

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

США хочет ужесточить ограничения на продажу в Китай оборудования для выпуска чипов, которое продавать пока не запретили

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще