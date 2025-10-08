CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» «прокачал» сотовую сеть в селах Томской области

Около 8 тыс. сельчан Томской области получили более уверенный прием сигнала мобильной связи, после проведенной «МегаФоном» модернизации сети. Технические работы проводились на базовых станциях в селах Каргасок и Большая грива, расположенных в Каргасокском районе. Новое качество сотовой связи оценят как владельцы современных гаджетов, так и кнопочных телефонов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Каргасок, что в переводе с селькупского означает «Медвежий Мыс», расположен на севере Томской области, в 460 км от столицы региона. Село, основанное в начале XVII века, славится своей богатой историей, самобытной культурой и уникальным языком. За последние 150 лет здесь сплелись различные традиции коренных народов Севера, потомков русских казаков и вольнопереселенцев, ссыльных немцев, прибалтов и жителей стран СНГ. Развитие локального бренда села началось с масштабного мурала площадью более 300 кв. м, отразившего всю жизнь района. Современный Каргасок – это более 7 тыс. жителей и развитая инфраструктура, куда входит аэропорт, автопредприятие, речной порт, больничный комплекс, образовательные, культурные и спортивные учреждения.

Онлайн-трафик активно генерят не только местные жители, но и вахтовики, которые останавливаются в селе транзитом по дороге на месторождения. С начала 2025 г. абоненты «прокачали» в 1,5 раза больше гигабайт мобильного интернета, чем в январе-сентябре 2024 г.

Запуск на действующей базовой станции дополнительных диапазонов, работающих в низких и средних частотах, гарантирует более широкое покрытие сотовой связи и уверенный прием сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий с большим числом помещений. Увеличить емкость LTE‑сети и достичь стабильной скорости передачи данных удалось за счет программы рефарминга. Инженеры оператора перевели в современный стандарт LTE частоты, ранее задействованные в сетях 3G.

Цифровые изменения также затронули небольшое поселение, в котором проживает более 100 человек. Большая грива стоит обособлено в горно-таежной местности, поэтому мобильный телефон является у местных жителей единственным средством связи с внешним миром. Здесь, так же как и в Каргаске, связисты установили «дальнойбойные» слои второго и четвертого поколений связи c радиусом охвата до 35 км.

«Проведенная модернизация повысила «цифровой» комфорт наших клиентов. Они могут звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, пользоваться электронными государственными услугами и банковскими приложениями, общаться в мессенджерах и соцсетях, читать новости в интернете, оплачивать онлайн‑покупки. Теперь голосовые вызовы как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE можно сделать из любой точки населенного пункта. Качество связи остается на высоком уровне, не зависимо от месторасположения базовой станции», — сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

