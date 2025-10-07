В продажу поступил новый DLP‑проектор Acer BS-114

В продажу поступил новый DLP‑проектор Acer BS-114 — сбалансированное бизнес‑решение с высокой яркостью 4800 ANSI люмен, созданное для лекционных залов, аудиторий и больших конференц‑площадок. Проектор обеспечивает яркую и четкую картинку на значительном расстоянии, сохраняя читаемость текстов и детализацию графиков даже при искусственном освещении. Фирменные технологии цветопередачи и интеллектуальной подстройки яркости делают Acer BS-114 удобным инструментом для преподавателей, бизнес-тренеров и организаторов мероприятий. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer BS-114 предлагает нативное разрешение XGA (1024x768), а также фирменный набор технологий Acer: ColorBoost3D для насыщенной палитры, ColorSafe II для стабильности цветопередачи в долгосрочной перспективе, LumiSense для автоматической оптимизации яркости и BlueLightShield для снижения синего спектра свечения и уменьшения зрительной усталости. Кроме того, эта модель получила маркировку DLP 3D Ready для показа трёхмерного контента. Гаджет рассчитан на лекции, корпоративные презентации и организацию прочих мероприятий, где важны надежность, простота установки и минимальные эксплуатационные расходы.

В продажу поступил новый DLP‑проектор Acer BS-114

Основные характеристики Acer BS-114 — технология: DLP; нативное разрешение: XGA (1024x768); максимальное входное разрешение: 1920x1200; диагональ изображения: от 23" до 300" (58-762 см); минимальная дистанция проецирования: 1 м; яркость: 4800 ANSI люмен (стандарт), 3840 люмен (Eco); срок службы лампы: срок службы 5000 / 10 000 / 15 000 ч (Std/Eco/ExtremeEco); до 1,07 млрд цветов; технологии д LumiSense, ColorBoost3D, BlueLightShield и ColorSafe II; интерфейсы: 1х HDMI 1.4a, 1х RCA (композитный ввод), 1х VGA (аналоговый ввод), 1х VGA (аналоговый вывод), 1х RS232, 2x 3,5-мм аудиоразъем, 1х USB-A; встроенная аудиосистема: 3 Вт; уровень шума: 27 дБ в режиме ECO; фокусировка и корректировка зума, автоматическая вертикальная трапецеидальная коррекция ±40°.

Проектор Acer BS-114 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 37,9 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.