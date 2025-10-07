CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сеть МТС окутала «Живописный сад» и «Дом у озера»

МТС усилила покрытие LTE в железнодорожном районе Хабаровска вблизи строящихся жилых комплексов «Живописный сад» и «Дом у озера». В результате скорость в районе новостроек выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС улучшили качество связи в жилом районе благодаря модернизации телеком-инфраструктуры. Cредняя скорость мобильного интернета МТС в районе новых жилых комплексов теперь доходит до 100 Мбит/с. Это особенно актуально для новоселов, которые занимаются оформлением документов через «Госуслуги», активно обустраивают быт с помощью онлайн-заказов мебели и техники, а также работают удаленно.

В ЖК «Живописный сад», рассчитанном на 1646 квартир, уже заселились первые жильцы. Теперь они смогут комфортно пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Вокруг комплекса идет активная застройка микрорайона со всей необходимой инфраструктурой. Быстрый интернет позволит транслировать прогулки в прямом эфире или работать на свежем воздухе. В ЖК «Дом у Озера», куда в ближайший год должны заехать более 100 семей, усиление LTE-покрытия выполнено заблаговременно.

Помимо новых жилых комплексов, высокая скорость передачи данных стала доступна и для жителей многоэтажек и частного сектора на улицах Авиационная, Невская, Почтовая и Лазо.

«При комплексном благоустройстве территорий важно создавать не просто жилье, а полноценную среду для жизни. Мобильная связь — это такая же неотъемлемая часть коммунальной инфраструктуры, как водоснабжение или электричество. Мы постоянно ведем мониторинг сети и обновляем инфраструктуру в растущих районах, чтобы она легко справлялась с нагрузками, которые с вводом нового жилья серьезно возрастают», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Ранее МТС усилила покрытие в центральной части города в районе ЖК «Сердце Востока», а также в микрорайоне «Подсолнух» во время его активной застройки.

