«Потенциал» выпустила новую версию корпоративной платформы NextBox

Компания «Потенциал» выпустила новую версию корпоративной платформы NextBox – 1.8. Новая версия включает расширенные инструменты поиска, управления квотами, персонализации интерфейса и безопасности данных.

Среди нововведений:

Поиск по файлам и папкам. Теперь пользователи могут осуществлять быстрый поиск по названиям файлов и директорий в рамках доступных разделов, включая вложенные папки. Это значительно ускоряет и упрощает работу с множеством документов.

Работа с архивами. Появилась возможность создавать ZIP-архивы, просматривать их содержимое и распаковывать прямо в системе.

Пароли приложений. Реализована генерация дополнительных паролей для подключения к системе через WebDAV, что повышает безопасность интеграций.

Редактируемый дашборд. Дашборд теперь настраиваемый: можно добавлять, удалять, перемещать и изменять размеры виджетов.

Квоты на пользователей. Теперь администраторы могут устанавливать лимиты на объем хранимых данных для каждого пользователя, что помогает грамотно распределить ресурсы системы.

Ролевая модель ограничений загрузки файлов. Контроль доступа к разделу «Ограничения на загрузку» теперь осуществляется через ролевую модель.

Горячие клавиши для удаления. Теперь можно удалять выбранные элементы в списках с помощью клавиши Delete (Windows) или Cmd+Backspace (macOS).

Настройка отображения системных объектов. Пользователи могут скрывать или отображать системные файлы и приложения в боковом меню для персонализации интерфейса.

Блокировка версий файлов при работе в OnlyOffice. Система предотвращает конфликты при одновременном редактировании файлов в разных редакторах.

Редизайн раздела «Настройки». Обновлен интерфейс, добавлено боковое меню для удобной навигации по подразделам.

«Наша компания постоянно запрашивает и отслеживает отзывы пользователей платформы, каждое обновление формируется на основе их обратной связи. Версия 1.8 направлена на повышение управляемости и комфорта работы в корпоративных средах. Это шаг к тому, чтобы NextBox стал не просто хранилищем, а полноценным центром управления данными», — сказал Иван Кузин, директор по развитию продуктов компании «Потенциал».

Платформа NextBox позволяет сосредоточиться на работе с данными, сводя к минимуму время и усилия, затрачиваемые на выстраивание операционных процессов. Пользователи могут не только хранить данные, не переживая об их сохранности, но и гибко управлять своим рабочим пространством.