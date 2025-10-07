«МегаФон» и «Самокат» доставят SIM-карты от 15 минут

«МегаФон» в партнерстве с онлайн-ритейлером «Самокат» запустил бесплатную быструю доставку SIM-карт «МегаФона»: теперь получить их можно будет в срок от 15 минут с момента оформления в интернет-магазине оператора. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы получить SIM-карту таким быстрым способом, достаточно перейти по всплывающему окну на официальном сайте интернет-магазина «МегаФона» и оформить бесплатную доставку, после чего курьеры-партнеры «Самоката» привезут заказ в срок от 15 минут.

«Среди пользователей существует огромный запрос на экспресс-доставку товаров. С запуском доставки сим-карт от 15 минут с нашим партнером «Самокат» мы обеспечиваем максимально возможные скорость обслуживания и качество сервиса», — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

«Самокат продолжает стратегическую трансформацию, развиваясь в направлении ритейла впечатлений. Уже сегодня наши клиенты могут заказывать SIM-карты «МегаФона» через витрины партнеров и получать их с быстрой и бесплатной доставкой от «Самоката». Партнерство подобного формата позволяет нам выйти за рамки привычного e-grocery и закрывать все больше повседневных потребностей пользователей, включая те, что формируются на платформах наших партнеров», — отметил Евгений Малышев, руководитель департамента специализированного бизнеса «Самоката».

Партнерство расширяет возможности доставки сим-карт оператора. Новая услуга от «Самоката» доступна в 129 городах России. Кроме интернет-магазина «МегаФона», заказать сим-карты можно и в самом онлайн-сервисе «Самокат».

Помимо способов доставки, «МегаФон» расширяет как онлайн-, так и офлайн-каналы дистрибуции сим-карт. Сейчас они представлены в крупнейших маркетплейсах страны, таких как Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», а также в онлайн-магазинах ведущих ритейлеров. В офлайн-каналах SIM-карты можно приобрести в супермаркетах федеральных и региональных сетей, а также в многофункциональных центрах (МФЦ).

«МегаФон» развивает продажи сим-карт с возможностью удаленной активации, этот формат востребован, и в сентябре 2025 г. показал рост более чем на 50% в сравнении с сентябрем 2024 г. SIM-карта с саморегистрацией позволяет подключиться к услугам оператора без визита в салон связи. Для ее активации необходимо вставить карту в смартфон, определиться с тарифом в мобильном приложении и выбрать «Активировать сим-карту».

Абонент может активировать текущий номер или перенести в «МегаФон» свой номер от другого оператора. Если у клиента уже есть номер «МегаФона», достаточно выбрать пункт «Я абонент МегаФона» или подтвердить личность с помощью учетной записи на «Госуслугах» и подписать договор в приложении «Госключ». Активация карты происходит в течение 15 минут.