Бренд «Кухонный Двор» запустил систему РСМП на базе нейросетей

Бренд «Кухонный Двор» запустил систему РСМП – реального компьютерного мониторинга производственных процессов на базе нейросетей. Первые результаты пилотного проекта уже обрабатываются специалистами компании.

Система работает круглосуточно: собирает данные с участков производства, отслеживает каждый этап изготовления мебели, оперативно выявляет узкие места и формирует практические рекомендации для повышения эффективности и качества. Это позволяет быстрее реагировать на отклонения, сокращать простой оборудования и оптимизировать загрузку линий.

«Внедрение новых цифровых инструментов – это важный шаг к современному гибкому производству, – отметила Наталья Миронова, директор по развитию бизнеса фабрики «Триволи», бренд «Кухонный Двор». – Интеллектуальный мониторинг позволяет выявить узкие места раньше и оперативно вмешаться, корректируя планы. Все это сокращает непредвиденные затраты и потери, оптимизирует работу персонала и расширяет его возможности, улучшает контроль качества продукции. В конечном итоге эти меры положительно влияют на формирование цены мебели для покупателя».

