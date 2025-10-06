«Софтлайн Решения» оснастила мобильные технопарки «Кванториум» для трех школ Пермского края

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала проект для образовательных учреждений Пермского края. Три школы получили мобильные комплексы «Кванториум». Это передвижные лаборатории, в которых дети изучают современные технологии, изобретают и тестируют новые решения. Мобильные комплексы позволяют организовать уроки с использованием высокотехнологичного оборудования для школьников в сельской местности, отдаленных районах. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Заказчиком выступил Институт развития образования Пермского края в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Министерство образования Пермского края определило необходимость поставки мобильных «Кванториумов» для образовательных организаций трех городов — Чусового, Березников и Чайковского. Так как передвижные технопарки размещаются в грузовых автомобилях, необходимо оборудование, которое будет эффективно работать в таком пространстве. Специалисты «Софтлайн Решений» с учетом требований заказчика и специфики площадок подобрали оптимальные варианты для оснащения «Кванториумов», выполнили поставку и установили оборудование в требуемые сроки.

В трех мобильных «Кванториумах» оборудовали цифровые лаборатории для проведения учебно-демонстрационных занятий по ряду направлений: аэротехнологии, лазерные технологии, промышленный дизайн, химия, биология, экология. Поставленное оборудование включает квадрокоптеры, конструкторы для их сборки, FPV-дроны, лазерные резчики для обработки материалов, лазерные граверы, 3D-принтеры. С помощью указанной техники дети учатся запускать дроны и создавать собственные беспилотники на базе конструкторов, создавать прототипы устройств и печатать заготовки. На базе кабинета биологии школьники изучают основы нейрофизиологии, строят электроэнцефалограмму и делают другие практические задания на высокотехнологичном оборудовании.

Для блока «Промышленный дизайн» специалисты «Софтлайн Решений» поставили графические планшеты и VR-шлемы. Учащиеся занимаются моделированием, делают 3D-эскизы, а готовые проекты могут посмотреть с помощью VR-устройства. Кроме того, для практических занятий мобильные «Кванториумы» оснастили сверлильными станками и электрическими лобзиками.

Специфика проекта заключается в реализуемом «Софтлайн Решениями» унифицированном подходе к созданию цифровых лабораторий. Они построены на единой платформе. Это позволяет дать школьникам новые возможности для междисциплинарных исследований и развития творческой составляющей при изучении инженерно-технических направлений.

Сейчас все три передвижных «Кванториума» используются для обучения школьников. Преподаватели могут организовать выездные занятия в самом автомобиле. При необходимости оборудование можно перенести в школу, чтобы проводить уроки в учебном кабинете.

Приемная комиссия краевого Института развития образования высоко оценила качество поставленного оборудования. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в передаче мобильного «Кванториума» для нужд образовательных организаций города Чайковского.

«Проект, реализованный в сотрудничестве с “Софтлайн Решениями”, направлен на обучение детей инновационным подходам и технологиям. Это позволяет успешно решать задачи профессиональной ориентации учащихся, развивать их способности и повышать интерес к инженерным профессиям. Знакомство с современными технологиями на практике и интерактивные форматы делают обучение интересным. Мобильность “Кванториумов” позволяет проводить занятия даже в отдаленных и труднодоступных районах, чтобы повысить качество образования и предоставить детям возможности для раскрытия их потенциала», — сказал Александр Колобов, заместитель директора Института развития образования Пермского края.

«У компании “Софтлайн Решения” накоплен большой опыт работы с образовательными учреждениями по всей стране, включая комплексное оснащение школ-новостроек. Мы особенно ценим сотрудничество с заказчиками в сфере образования, так как качество и актуальность обучения связаны с конкурентоспособностью экономики и обеспечением технологического суверенитета. Для достижения этих целей реализуются такие проекты, как мобильный “Кванториум”. Совместно с Институтом развития образования Пермского края мы помогли создать новую учебную среду, в которой дети могут на практике применять свои таланты», — отметил Виталий Гаврицков, руководитель направления «Образование» департамента отраслевых решений ГК Softline.