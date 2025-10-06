CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Первый Бит» представила ИИ-ассистента для финансовых директоров и собственников бизнеса

Компания «Первый Бит» объявила о расширении возможностей системы «Бит.Финанс» за счет интеграции технологий искусственного интеллекта. ИИ-помощник — это готовый инструмент с гибкими настройками для автоматизации рутины и глубокой аналитики. ИИ встроен в ключевые финансовые процессы: от проверки платежей и анализа отчетности до согласования документов. Для каждой задачи доступна настройка системных промтов, где задаются обязанности ассистента и даже его уровень креативности. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Система поддерживает работу с ведущими ИИ-моделями: OpenAI, YandexGPT, GigaChat и Gemini. Пользователи могут выбирать модель для каждого процесса. Для компаний, которые не готовы передавать данные за рубеж, предусмотрены безопасные варианты: российские провайдеры (Yandex Cloud, Сбербанк) или локальное развертывание на серверах клиента с помощью экспертов «Первого Бита».

«Наша цель — не просто дать бизнесу модный инструмент, а встроить его в конкретные бизнес-процессы, где он принесет максимальный эффект. Фактически, мы создали цифровых двойников для ключевых специалистов — финансового контролера, юриста, закупщика. Это позволяет руководителю получать готовый, профессиональный анализ документа или операции за секунды, а не часы. Для бизнеса это означает не только экономию десятков рабочих часов, но и значительное снижение рисков человеческой ошибки или мошенничества», – отметил Виктор Агличев, директор по продукту «Бит.Финанс» компании «Первый Бит».

Новая функциональность позволяет настраивать персональных ИИ-ассистентов для сотрудников разных подразделений — от экономистов до генеральных директоров. В системных промтах можно детально прописать обязанности помощника, критерии анализа и даже уровень креативности.

Ключевые возможности ИИ в «Бит.Финанс»

ИИ-скоринг платежей. Система проверяет каждую транзакцию, анализируя бюджетные лимиты, данные о контрагенте, корректность аналитик и наличие подтверждающих документов. Платежу присваивается рейтинг риска от 0 до 10. Платежи с низким риском автоматически отправляются казначею, а подозрительные операции — на проверку финансовому директору. Такой подход снижает вероятность ошибок и мошенничества.

ИИ-помощник для согласования документов. При визировании договора или заявки система автоматически формирует сводку: проверяет соответствие бюджету, корректность аналитик и выявляет потенциальные риски. Это ускоряет принятие решений руководителями и позволяет сократить время согласования в несколько раз.

Анализ финансовой отчетности с рекомендациями. Система преобразует цифры из отчетов (например, обороты по бюджету) в текстовые аналитические записки. Пользователь получает готовый анализ с выявленными проблемами, рисками и рекомендациями по оптимизации, что избавляет от необходимости глубокого погружения в цифры.

Работа с документами в делопроизводстве. Система анализирует договоры, служебные записки и другие документы на предмет ошибок и рисков, а затем предоставляет краткую выжимку и итоговую рекомендацию — подписать документ или нет. Дополнительно ИИ может автоматически заполнять реквизиты (контрагент, статья затрат) на основе анализа прикрепленных файлов.

Новые возможности уже доступны пользователям «Бит.Финанс» версии «Холдинг», а в следующих обновлениях компания планирует расширить функционал интеллектуальных помощников и добавить новые сценарии использования.

Кроме того, для знакомства с ключевыми возможностями «Бит.Финанс» всем желающим доступен бесплатный Telegram-бот. Сервис способен ответить на вопросы по работе с системой, помочь в настройке отчетов, найти нужные функции и определить ошибки, в том числе по скриншоту. Все решения бот принимает на основе собственной базы знаний компании, включающей руководства, статьи и инструкции, а его обучение ведется исключительно на внутренних данных.

