Опрос hh.ru: половина управленцев считают цифровую зрелость своих компаний низкой

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали данные за последний год и опросили управленцев компаний разных сфер, чтобы выяснить, насколько бизнес в стране готов к цифровой трансформации. В фокусе оказались оценки цифровой зрелости организаций и уровень цифровых навыков сотрудников, в том числе компетенции в области генеративного ИИ.

По данным исследования, лишь 11% управленцев считают, что их подразделение достигло высокого уровня цифровой зрелости – когда ключевые процессы уже трансформированы с применением цифровых технологий. При этом почти половина (44%) оценивают уровень цифровизации как «средний» — то есть ограничиваются автоматизацией отдельных процессов без целостной трансформации.

В то же время другая половина респондентов признались, что их компании пока отстают: 36% ограничиваются точечными задачами и копированием чужих практик, а 9% не видят необходимости во внедрении цифровых решений.

При этом оценки цифровой зрелости зависят от позиции управленцев и размера компании. Топ-менеджеры чаще склонны говорить о прогрессе: 15% из них заявили о высоком уровне цифровизации, тогда как среди линейных менеджеров таких всего 11%. В то же время директора департаментов и начальники управлений чаще отмечают низкий уровень цифровой зрелости – таких оказалось 44%.

Кроме того, чем крупнее компания, тем вероятнее, что она отличается более высоким уровнем внедрения цифровых технологий. Так, в организациях с численностью более 10 тыс. сотрудников каждый пятый (20%) руководитель видит высокий уровень цифровой зрелости, тогда как в малых компаниях со штатом до 50 человек таких только 9%.

Отраслевой разрез показывает, что наиболее продвинутой оказалась ИТ-индустрия: 28% управленцев отмечают высокий уровень цифровизации, а еще 47% – средний. В промышленности ситуация обратная: лишь 7% фиксируют высокий уровень, а свыше половины (57%) ограничиваются точечными изменениями. Ритейл, сектор продаж b2b и логистика в целом соответствуют среднерыночным показателям: около половины компаний – на среднем уровне, примерно 40% – на низком.

Еще один важный аспект – уровень цифровых навыков сотрудников. Управленцам предложили оценить, насколько их команды готовы использовать решения на основе генеративного ИИ. Оценки оказались сдержанными: только 3% респондентов считают, что их сотрудники могут самостоятельно предложить решения по внедрению ИИ в бизнес-задачи; 19% управленцев уверены, что работники понимают хотя бы базовые возможности генеративного ИИ; 42% отметили, что сотрудники знают об этой технологии, но не имеют опыта ее применения в бизнес-задачах; 32% признались, что в их компаниях сотрудники вообще не знают, что такое генеративный ИИ.

В ИТ-сфере показатели выше: 6% управленцев отмечают готовность сотрудников к инициативам по внедрению ИИ, 31% – имеют базовое понимание возможностей технологии. В промышленности, напротив, сразу 70% руководителей фиксируют крайне низкий уровень: сотрудники слышали о технологии, но не умеют ее применять.

Недостаток навыков напрямую влияет на рынок труда. По данным hh.ru, 93% компаний сталкиваются с нехваткой нужных компетенций у кандидатов. Здесь сильно выделяется ИТ-сфера: 64% работодателей отмечают дефицит навыков у соискателей.

Сегодня 66% работодателей используют фильтры по навыкам в резюме на hh.ru, треть из них – на постоянной основе. 60% компаний считают, что проверка навыков ускоряет найм, а 57% уверены, что она снижает его стоимость.

«За год работодатели стали указывать на 30% больше требований к навыкам в вакансиях. Компании сейчас уделяют больше внимания конкретным умениям и способностям кандидатов и ищут специалистов, готовых быстро включаться в работу. Новые инструменты для оценки навыков и компетенций – тесты, проектные задания, сертификация – помогают работодателям быстрее находить подходящих сотрудников и минимизировать риски при найме. Мы продолжаем развивать такие инструменты, стараясь делать процесс отбора более прозрачным и ориентированным на реальные возможности соискателей и объективные потребности компаний», – сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.