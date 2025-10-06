Кировчане держатся за Nokia: кто и почему до сих пор пользуется телефонами из нулевых

Не все жители Кировской области спешат прощаться с культовыми телефонами нулевых годов и продолжают использовать их в качестве основного средства связи. Среди любителей ретромоделей больше всего мужчин – их почти в два раза больше, чем женщин. При этом процесс перехода на смартфоны с 4G идет планомерно – за год приверженцев винтажных телефонов в регионе стало на 26% меньше, говорится в исследовании на основе обезличенных данных абонентов «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Среди пользователей винтажных телефонов в Кировской области лидирует аудитория 65+ (34% от общего числа владельцев), за ними следуют абоненты 45-54 лет (30%). Замыкают тройку пользователи 35-44 лет (17%), чья юность пришлась на нулевые. Примечательно, что среди любителей классических телефонов мужчины составляют 66%.

В топ-3 самых популярных раритетных устройств в регионе вошли: Nokia 1100 – легендарный аппарат 2003 года выпуска, установивший рекорд по продажам; Nokia 6300 – элегантный кнопочный телефон 2007 года выпуска с камерой и цветным дисплеем; Nokia 3310 – культовый девайс 2000 года, известный своей надежностью.

Также кировчане до сих пор пользуются Siemens ME45 с влагозащищенным корпусом, выпущенным еще в 2001 г., и первым поколением Apple iPhone. Несмотря на возраст, эти гаджеты по-прежнему находят своих преданных пользователей в регионе.

«Для многих жителей Кировской области телефоны вроде Nokia 3310 или Siemens ME45 – это не просто техника, а символ надежности и простоты, к которой привыкли за годы использования. Мы видим, что старшее поколение особенно ценит эти устройства, и уважаем их выбор. В то же время радует, что всё больше кировчан переходят на современные смартфоны – это открывает им доступ к цифровым сервисам, онлайн-консультациям врачей, госуслугам и другим возможностям, которые сегодня так важны для комфортной жизни в регионе», – директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Чтобы уверенный сигнал был и у любителей ретрогаджетов, и у поклонников передовых смартфонов, инженеры оператора в этом году уже построили и модернизировали более 80 базовых станций, в том числе небольших селах и деревнях, на автодорогах региона.